关键抉择彰显一个国家的价值取舍

“以人为本”“人民至上”等价值理念，不是说出来的，而是做出来的。在中华人民共和国的价值刻度里，“人民”是最坚实的根基，我们所有的国家制度都深深根植于人民之中，“一切为了人民”“一切依靠人民”是我们决策部署的根本依据。

全球病例已超20万例，死亡超8000例，其中中国以外确诊病例超11万例，欧洲成为疫情“震中”……随着新冠肺炎疫情进入大流行阶段，全球疫情形势急剧恶化，其严峻程度，甚至被评论为“这就是第三次世界大战”。

突如其来的疫情，对所有国家都是大考。毕竟，任何国家或城市的医疗资源，都不可能按极限条件设定，面对突然井喷的就医需求，捉襟见肘、左支右绌很难避免。但情势危急，又要求治理者必须第一时间做出抉择。这样的“第一反应”，恰恰凸显着一个国家真正的价值取舍。

抉择和取舍，直接体现就是不同的抗疫理念和举措。作为第一个被疫情突袭的国家，中国也曾被打得措手不及，但稳下来后迅速调整方案，以举国之力坚决投入“战疫”，尽一切可能增加医疗供给，4万多名医护人员驰援武汉，火神山、雷神山拔地而起，十几个“生命方舱”星夜起航，无论轻症重症应收尽收。而大洋彼岸的美国，检测门槛和费用一度很高，导致普通民众检测无门、就诊无路，美国疾控中心主任更坦承，有一些“流感”死者实际感染的可能是新冠肺炎；欧洲方面，多国宣布不再对轻症患者进行检测，英国首席科学家更提出了“群体免疫”概念，被外界解读为是将民众推向“优胜劣汰”的自然法则。疫情较重的意大利，则在医疗资源出现极度挤兑的情况下，不得不选择先救那些可能有“更长预期寿命”的人，令人唏嘘。

“以人为本”“人民至上”，这些价值理念不是说出来的，而是做出来的。在“战疫”的横向对比中，中国在医疗资源等多方面的禀赋其实并不占优，却展现出了不惜代价、全力以赴的奋战姿态。有人算过一笔账，一个多月时间，全国各级财政在疫情防控方面已投入1169亿元。仅治疗一个新冠肺炎ICU患者，花费可能就超过70万元，而这些由国家兜底。而除了直接支出外，为抗击疫情不少地方一度停工停产，十几亿人宅家防护，经济社会按下这样的暂停键，方方面面会遭受怎样的损失不难想见。但正如钟南山院士所言，“我们做到了把人的生命健康放在第一位，虽然经济上损失很大，接近停摆，但是换来了老百姓的平安，这个是对的。”而反观一些国家，纵然有足够的“时间窗口”，有可以借鉴的宝贵经验，有相对优越的医疗资源，但当疫情蔓延时，它们的反应却多少给人迟滞和被动的观感。美国总统特朗普更连发推特，称美国每年因流感死亡数万人，但生活和经济并没因此暂停……正如观察人士所言，在关键时候，西方一些人把生命作为符号之一，可以放到轮盘里去赌一把，也可以放进“性价比”公式里“理性”计算。

“中国是断然不会根据‘更长的预期寿命’来采取医疗救治的。”“群体免疫是对老百姓不负责任的做法。”针对西方种种备受争议的抗疫理念和举措，国内医学专家如此回答。在中国，不会因为疫情汹汹就自暴自弃、放水流舟；在中国的病房里，耄耋老人不会因为年龄而被放弃，反而会获得医护人员更多的关注和照料。究竟是什么造成了如此不同的取舍？最根本的，还是要回归到“为了谁”这一核心价值上。在中华人民共和国的价值刻度里，“人民”是最坚实的根基，所有国家制度都深深根植于此，“一切为了人民”“一切依靠人民”是决策部署的根本依据。抗地震、战洪水、搏冰冻，打赢脱贫攻坚战、打响“三大保卫战”，莫不如是。正是这样的价值排序，让无数人安心，也更充满信心，因为大家相信，“这个国家不会十全十美，但每到生死关头，她总会不遗余力地拉你一把。”

犯其至难，方能图其至远。“战疫”是一次真正意义上的全民动员，从中，我们看到了无数人向险逆行，舍小家为大家的大义；也真切体会到何为“天下兴亡，匹夫有责”。一方有难、八方支援，勠力同心、众志成城，国与民的互动，人与人的互助，激起的是令人震撼的意志力、凝聚力、战斗力。这样的力量，一定能使我们化危为机，也一定会成为我们奋勇前行的长久动能。

外界虽然聒噪，中国依旧坚定。这两天，一批批援鄂医疗队踏上归程。视频里，感谢的话语、不舍的眼泪，让人动容。英雄的人民，英雄的城市，成就一个英雄的国度。英雄的国度，也永远守护她的人民。我们一定会铭记携手同行的光亮与温度，也期待这样的光芒能传递到更远的地方，不同国家互相扶持、共克时艰，不同制度互相借鉴、取长补短，以切实的改变让世界走向更美好的明天。