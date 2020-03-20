张忠德：中西医协同的中国经验值得全球推广

在各地治疗新冠肺炎患者的过程中，中医药发挥出了特色优势，同时也受到越来越多人的认可。近日，人民网·人民好医生客户端邀请第二批国家援助湖北中医医疗队队长、国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作专家组副组长、广东省中医院副院长张忠德做客直播间，分享了中医药在抗击新冠肺炎疫情中的积极作用。

1月24日除夕，广东省中医院副院长张忠德作为国家中医药管理局高级专家组成员驰援武汉，在疫情一线积极开展病患救治工作。在救治过程中，张忠德及其团队收集和研究患者的临床表现以及中医药诊疗效果，并与专家团队共同讨论，集合形成治疗方案。同时，张忠德还作为国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防治诊疗方案》起草组副组长，参与了第一版至第七版诊疗方案的制定。

中西医救治“组合拳”，是“中国战疫”最重要的方案之一

张忠德表示，新冠肺炎疫情发生以来，国家多次强调坚持中西医结合治疗，多地推动中医药及时介入诊疗全过程，中西医结合救治的“组合拳”成为中国战疫方案独特优势，进一步提高了新冠肺炎患者的救治率及治疗效果,也获得了国际社会高度关注。“病毒无国界，希望把我国的防控经验向国际社会推广，帮助其他国家战胜疫情。”

张忠德认为，中医药诊疗方案对于普通轻症患者症状有缓解，如发热、疲倦、胃肠道症状，以及咳嗽，胸闷气喘等症状。对于重症患者的治疗，中医药诊疗方案能够改善剧烈咳嗽、呼吸困难、发烧、胃肠道等表现，稳定患者生命体征。此次疫情防控当中，中医药在临床疗效方面发挥了一定的作用，将会助推我国中医药发展。中西医协同、优势互补的中国治疗方案，也将为世界各个地区抗击疫情提供宝贵的经验信息。

传承经典古方理念，中医药配方临床治疗效果良好

作为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》制定的重要参与者，张忠德指出，在新冠肺炎治疗过程中，中医药方有其独特的组方特色。目前使用比较多的是根据清肺排毒汤、麻杏石甘汤、麻杏苡甘汤、达原饮，五味消毒饮、炙甘草汤、附子理中汤等中药基础方组合形成的药物，在治疗过程中发挥了良好功效。

他说，例如麻杏石甘汤的组合，具有宣肺平喘止咳的疗效，苍术、藿香、槟榔这一类的药物，配合方中诸药可以发挥理气祛湿作用，以利于清肃肺气。

自第三版到第七版诊疗方案，杏仁、人参、槟榔等药材多次出现其中，张忠德讲解到，新冠肺炎从中医角度来说属于寒湿疫，“疫毒湿邪”是外因，体质虚弱与痰湿内阻是内因，所以在药材选取方面就比较有针对性。

他举例说，“杏仁”的特点是入肺经，是宣肺、化痰、止咳、平喘的常用药物。新冠肺炎重症患者很容易出现气虚甚至阳虚症状；“人参”的主要作用在于补气，达到扶正驱邪的作用。“槟榔”的主要作用在于行气，新冠肺炎患者容易出现中焦气结，药方中加入槟榔可以“破气”，达到祛湿行气的效果。

张忠德表示，目前在疫情防控方面仍不能掉以轻心，建议大家养成良好的生活习惯，不酗酒，不暴饮暴食，合理作息，适当运动，以增强自身体质，预防病毒侵袭。