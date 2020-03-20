海关总署制定50条措施清单：统筹做好口岸疫情防控和通关便利化

本报北京3月19日电（记者张翼）海关总署19日发布消息，为严防境外疫情输入，支持企业复工复产，《关于统筹做好口岸疫情防控和通关便利化工作措施清单》（以下简称《措施清单》）于近日印发，以50条“清单”形式建立任务底账，逐项明确责任部门和完成时限，强化监督检查和跟踪问效，要求全国海关把各项措施抓实抓细抓落地。

《措施清单》强调全力做好疫情防控，严防疫情跨境蔓延。要求各地海关针对疫情形势发展，实施精准布控和快速查验，加强登临交通工具检疫，强化入境健康申报，严防疫情输入或通过口岸环节扩散。实施“货主可不到场”查验，减少疫情期间人员聚集。在保障防疫物资快速通关的同时，加大对不合格防疫物资的口岸拦截和打击力度。

支持企业复工复产，《措施清单》突出全面保障外贸产业链、供应链畅通，提出全程简化通关手续，降低通关成本。要求各地海关要对防疫物资或企业复工复产急需物资进口，取消转关限制。对企业生产急需的机器设备、原材料进口，采取在卸货和设备安装过程中实施顺势监管。对消毒除菌类化妆品采取入境后加贴中文标签、先放后验等措施。支持农产品食品扩大进口，保障市场供应。在重点口岸开辟农产品、食品进口绿色通道，实行24小时预约通关，优先检查、优先检测。

此外，对因疫情影响导致经营困难无法按期缴纳税款的，企业可申请延期缴税（最长3个月），海关予以减免滞纳金。创新核查方式，利用互联网等渠道，通过“不见面”审核数据资料，实施非现场核查，减少下厂次数，作业周期压缩至实地核查的三分之一，最大限度减少对企业复工复产的影响。