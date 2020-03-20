华人中医师台州战“疫”

近日，浙江省台州市最后2名确诊新冠肺炎患者康复出院，送别他们的医护人员之中，有一个特殊身影，他是台州医院国医馆的马来西亚籍中医师赖权安。

2012年，赖权安和相恋多年的台州姑娘黄莉萍一起进入台州医院工作，随后结为夫妻。1月23日，新冠肺炎疫情暴发之际，赖权安正带着妻儿在马来西亚吉隆坡探亲。

“中国太危险了，你们再请假一段时间，不要回去了。”“马来西亚比较安全，你们尽量留在这里。”得知他们大年初二就要回中国，亲朋好友纷纷前来劝说。

“我们是临床医生，这个时候医院需要我们。”和妻子商量后，赖权安一家决定按照原计划返程。

受疫情影响，医院门诊“门庭冷落”，夫妇俩就不约而同地报名当“新冠肺炎专线”的志愿者，在网上为受疫情影响不敢来院就诊的患者答疑解惑，黄莉萍还多次主动安排后半夜的班次。

此次新冠肺炎治疗的方案中，中医也占有一席之地。作为科室里的第三梯队，赖权安一直为进入台州市公共卫生中心的隔离病房工作而准备着。2月28日，赖权安接替上一任中医师进入隔离病房工作。

在隔离病房里，赖权安通过望、闻、问、切，观察每个病人的脉象和舌苔变化，做出病情判断。除了常规的抗病毒汤药，还要为每个人加入个性化的药材，如失眠、口干、脾气暴躁等症状，对症下药。

让赖权安印象深刻的是，一位阿姨在病区里已经治疗了6个多星期却一直没有康复，心情极为烦躁，天天失眠。赖权安和病区里的心理治疗师配合，为她开了几剂安神疏肝的中药，配合心理疏导。几天后，这位患者的症状消失了，并且顺利地康复出院，这让赖权安感到非常开心。

赖权安说，功劳是中心整个中医团队的。疫情开始的时候，专家组就按照国家和浙江省的中医诊疗方案，结合一线提供的病例，讨论拟定了《台州恩泽医疗中心新冠病毒肺炎中医诊疗方案》。“方案在手，心里就踏实多了。”

赖权安祖籍广东，是马来西亚籍华裔，家里在吉隆坡经营着一家中医馆。从小耳濡目染的赖权安也醉心于中医药的研究，到了读大学的时候，他选择到中国深造。

在中国，他认识了台州姑娘黄莉萍并相恋。2008年毕业后，两人开始了异地恋，一个在马来西亚，一个回了台州，成为了台州医院儿科的一名医生。

到了谈婚论嫁的时候，赖权安决定随女友到台州来。“一个女孩子到马来西亚从零开始不容易，我一个大男人更应该有担当。而且中医博大精深，到中国更有用武之地，也能学到更多。”赖权安说。就这样，2012年，他成了“台州女婿”，并入职台州医院。

由于黄莉萍从事的儿科工作特别忙碌，孩子的功课辅导都落在了赖权安身上。这次进隔离病房工作，是孩子们和爸爸第一次分开那么长的时间。“他们都很想爸爸，期待着他平安归来。”黄莉萍说。

（据中新社电）