新时代的中国青年堪当大任

“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月15日给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。

这次抗击疫情的斗争，展现了新时代中国青年的精神风貌。在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”，他们的抗疫故事令网民感动。同时，习近平总书记的回信，也让许多年轻网友备受鼓舞，纷纷表示，要向援鄂医疗队的年轻党员学习，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

“青年是闯关夺隘的先锋力量”

3月16日，北京大学官方微信公众号发布文章《好样的！北大“90后”！》，讲述了这次回信背后的故事。

3月10日，习近平总书记赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作。这让北京大学第三医院两位“90后”临时党支部书记王奔和吴超深受鼓舞。3月11日，他们代表北京大学三家附属医院援鄂医疗队34名“90后”党员给习近平总书记写了一封信，表达了“90后”一线人员的坚定信心。

王奔是北医三院医疗队最年轻的医生，他表示，最重要的不是“几零后”，而是“努力后”、“奋斗后”，能够到祖国最需要的地方去，能够为国家做贡献、为人民服务，才是实现人生价值最好的途径。

吴超是北医三院神经外科的一名主治医师，他表示在抗击疫情中，“我们即将‘立’起的不仅是信心和能力，还有更多的家国情怀和历史担当。不管是这次抗疫胜利，还是实现中华民族伟大复兴，我们青年一代一定是闯关夺隘、攻城拔寨的先锋力量，也必将肩负重任。”

网友“活火新”留言说：“为有担当的北大‘90后’点赞！”网友“温”称赞道：“这些‘90后’都是好样的热血青年！有梦想、有担当、有家国情怀，了不起！”

3月17日，北京大学在微信公众号上继续发布文章《习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信在北大青年师生中引起强烈反响》。网友们也纷纷在留言中也表达了自己的心情。网友“大丰收”说：“总书记的回信极大地鼓舞了全体北大人。我们每个人都要坚持不懈地努力奋斗，为了中国的强大，为了人民的安居乐业！”

中国青年报官方微博也关注到北大援鄂医疗队的故事，发布文章《用行动彰显“90后”青春力量》。微博网友“甜仔”说：“青年拥有无限的力量！”网友“雷妈”表示：“青年人理应有更多信心和担当。”

“不同的抗疫故事，相同的大无畏精神”

除了北京大学援鄂医疗队的年轻人外，在抗疫的战场上，还有更多的“90后”“00后”，他们的奋斗故事同样被网民们点赞。

3月16日，微信公众号“新华社”发布文章及视频《经此一疫·成长》，聚焦抗疫前线的年轻人。文章写道：“习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体‘90后’党员的回信，让更多人把目光聚焦到青年一代身上。或许，你曾为简单的选择犹豫不决；此刻，你不计生死，挺身而出。或许，你是父母膝下撒娇的孩子；此刻，你写下激励无数人的句子。或许，平时你考虑更多的是自己；此刻，你只想为别人做更多。成长，有时很漫长，有时又在瞬间。”网友“朔月”说，自己“经此一疫，学会了独处，学会了做饭”。网友“中华”留言表示：“经此一疫，我们长大了、成熟了。而中国也将更加强大！”

在微博上，话题“青年战‘疫’”的阅读量达10.7亿次。年轻的医护工作者们在前线忘我付出的故事，令网友们感动。有网友留言说：“带上口罩护目镜，他们就是最勇敢的英雄；脱下防护服，他们不过是一群孩子。感谢他们的付出！”

微信公众号“学习小组”发布文章《17年前的孩子们，今天的抗疫主力军》，介绍了社区协理员吴东彬、18岁的志愿者余森乐、“90后”民警王传彬等众多年轻人的抗疫经历。网友“心无旁骛”留言说：“感恩铭记于心。这些孩子是我们心中永远的天使！”网友“晨晓蕾”说：“每次看到这样的文章，都是哽咽着读完。不同的抗疫故事，相同的大无畏精神，让人动容。我们有着不屈不挠的精神，这是我们最强大的力量！”网友“鹰翔长空”表示，要努力争做有理想、有本事、有担当的青年一代，“勇挑重担、勇往直前”。

“希望全世界可以齐心协力”

国内疫情形势呈现向好态势，中国抗疫成果获得世界认可。在抗疫中这些中国年轻人的身影，也同样让国外网友深受鼓舞。

3月16日，微信公众号“人民日报”发布文章《“90后”护士在意大利上“头条”，外国网友四字留言刷屏》。据文章介绍，3月12日，意大利《共和国报》在其头版和社交媒体账号发布了一张中国医护人员的照片，引发国内外网友关注。

照片中出现的一位医务人员名叫刘海婷，生于1994年，是第二批援助湖北的青海医疗队队员。在武汉市武昌方舱医院休舱的那天，她与同事自愿报名去医院打扫卫生。在等待出舱的时间里，刘海婷与同事坐下休息的一幕，被照片记录了下来。

当得知自己的照片登上了意大利的媒体，刘海婷说：“作为一名医务工作者，我只是尽到了我应尽的职责，做好我自己该做的工作而已。希望全世界可以齐心协力，共同抗击疫情。”

在意大利的社交媒体上，这张照片引来不少点赞。不少意大利网友评论说：“谢谢中国！”网友“Gabriele Ungaro”表示：“荣誉送给你们所有人。”网友“Francoise Girard”说：“向所有抗击疫情的人致以最美好的祝愿！”网友“Davide Boni”呼吁说：“让我们团结起来！”

国内的网友们也在为意大利加油，网友“吴倩”留言说：“祝愿意大利早日战胜疫情！”网友“耿耿”表示：“希望疫情的阴霾早日散去，全世界共同迎接美好的明天。”