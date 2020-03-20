“非常感谢泰康同济（武汉）医院的医生救了我的命。”来自湖北黄冈的王女士经历了10多天的治疗，治愈出院时这样感叹。她是泰康同济（武汉）医院收治的第一批新冠肺炎确诊患者。

泰康同济（武汉）医院是一家投资近40亿元、建设3年的民营大型综合医院，原计划在今年3月底开业应诊。新冠肺炎疫情发生后，尚未完工的泰康同济（武汉）医院火线开业，为武汉的新冠肺炎患者提供床位超1000张。截至3月18日21时，泰康同济（武汉）医院累计收治2055人，累计治愈出院1125人。

1月底，随着新冠肺炎确诊病例增多，医护与治疗床位均出现较大缺口。经过多次请战，2月8日，泰康同济（武汉）医院被武汉市新型肺炎防控指挥部确定为确诊病例治疗点。

提前开业并不容易。运营前夕，医院现场还残留有装修建筑垃圾没有清理：两米多长的木板，一箱箱50多斤重的垃圾。泰康同济（武汉）医院从负责人到员工，从专家到年轻医护，全部竭力搬运垃圾。虽是寒冬之日，他们的衣服却被汗水浸湿，手套磨破了，手掌冻僵了，灰尘迷了眼。

“没有一个人有怨言，因为所有人都深知，多腾出一间屋子，就能多救一个人！”执行院长肖骏说。疫情发生前，肖骏想过很多种医院隆重开业的样子，“我没想过这座医院会以这样勇敢的姿态投入战斗！”

刚接手病房时，很多护士都是第一次接触传染病。有护士因为不习惯防护服的闷热，第一天就在病房里晕倒了。但在仅仅两天的时间里，大家已经细化出详尽的制度流程，“比如什么时间段为病人测体温、测血压、测氧饱和度，一天测多少次……边做边理顺，只要有了制度流程，所有人都能迅速执行。”泰康同济（武汉）医院ICU护士长曾敏说。

面对疫情没人退缩。墙建军是该院呼吸内科专家，接到通知后，他火速逆行回到武汉。临行前，女儿对墙建军说：“你说疫情危险，为什么你要回去？”他回答：“爸爸要回去把病毒消灭掉，才能让你们安全回到武汉。”

军地一家亲，携手共战疫。军队支援湖北医疗队进驻泰康同济（武汉）医院，携手开展医疗服务。泰康同济（武汉）医院感控负责人崔敏说，军队医护人员中许多人的年龄比自己孩子还小。“在与军队医护人员携手战斗中，他们敬业、忘我、奉献、拼搏的精神让我深受感动。”

在军地协同努力下，越来越多的患者从该院治愈出院。“前方后方都是战场，披上白大褂都是战士。我们团结一心，众志成城，就一定能取得最后的胜利。”肖骏说。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 04 版）