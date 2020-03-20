新疆9.6万家企业社会保险费获阶段性减免

人民网乌鲁木齐3月19日电 （记者韩立群）受新冠肺炎疫情影响，一些企业经营负担加重。为减轻企业负担，自今年2月起，新疆实施阶段性减免企业社会保险费政策。对企业缴纳养老、失业、工伤三项社会保险费实施“免、减、缓”措施。今年2月共计减免社会保险费15.22亿元，惠及9.6万家企业。

“免”是指2月至6月，免征全疆中小微企业及按单位参保的个体工商户基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分。“减”是指2月至4月，减半征收大型企业等参保单位（不含机关事业单位）基本养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费部分。“缓”是指受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，可申请缓缴养老、失业、工伤三项社会保险费。缓缴期限原则上不超过6个月。缓缴期间免收滞纳金。

据新疆维吾尔自治区人社厅统计，今年2月全疆为9.6万家企业减免基本养老保险14.29亿元，失业保险0.44亿元，工伤保险0.49亿元，共计15.22亿元。预计到今年6月，将减免企业三项社会保险费67.3亿元。参保人员的个人权益和社保待遇不受此影响。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 12 版）