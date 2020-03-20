谢小玉在记录居民所需物资。

本报记者 张武军摄

“过去有人说他们是娇滴滴的一代，但现在看，他们成了抗疫一线的主力军，不怕苦、不怕牺牲。抗疫一线比其他地方更能考验人。”3月10日，习近平总书记来到武汉市东湖新城社区考察。听完社区志愿者代表、中国矿业大学（北京）大二学生谢小玉的工作汇报后，总书记深有感触地说。

受到总书记的肯定和鼓励，谢小玉工作起来更有干劲了。这名社区第一批参加志愿服务、唯一的大学生志愿者，已经在30栋楼值守一个多月。日前，记者来到东湖新城社区，感受了谢小玉忙碌的一天。

上午9点——

主动上门问需求

趁着上午9点物资尚未送达的待命时刻，谢小玉看望了住在30栋楼15层的80多岁的周奶奶。

“奶奶，降压药够吗？燃气卡要充值吗？”“小玉来啦，放心，都够用。”周奶奶感动地说，有一次为了帮她买降压药，谢小玉连跑了3家药店。

因为老人家不会用手机、腿脚又不方便，谢小玉就特别关心周奶奶。“周奶奶第一次接电话时，看到是陌生的手机号码，以为遇到了骗子，熟悉了以后，周奶奶经常主动打电话找我谈心。”她说，以前连对门邻居都不熟悉，这段时间却认识了很多社区邻居，有些人还给她送防护物资。

服务200多户居民不是简单事。单从买药来说，居民对生产厂家、品牌型号都有特殊要求。有时候她和其他志愿者连“逛”几天药店，才能买到某种指定的药。

上午10点——

大箱小箱送快递

“我的顺丰快递到南门了。”上午10点，30栋楼1单元一位居民在群里求助志愿者，谢小玉看到后立刻起身。

取快递是志愿者的日常工作，30栋楼离社区南门最远，来回一趟要十几分钟。一上午谢小玉就帮居民取了4次快递，看到她气喘吁吁地抱着大箱小箱，其他志愿者连忙帮她找推车。“没事，这几天，我的力气都锻炼大了。”谢小玉说。

“快递业务是从2月下旬开始逐渐增多的，最忙时一天要跑十几趟，一批快递在南门，一批在社区服务站前，收到居民通知就得赶紧取走、避免堆积。”谢小玉介绍说，居民个性化需求比较多，经常会有退换货的情况。

几天前，谢小玉向一位社区居民借了辆电瓶车。“最近取快递、取货方便多了，但小玉总是把电瓶车给我们用。”一起负责30栋楼的下沉干部毕彪说，谢小玉年纪虽小却很爱照顾人。

当然，工作中也有不顺心的时候。有一次分快递时，有居民冲她发了火，她哭了。“不只是感到委屈，更多的是觉得自己没做好。”谢小玉不好意思地说，社区工作人员和家人都在鼓励她，她也慢慢学会了调整心态。

下午5点半——

挨家挨户发活鱼

“团购活鱼到楼下了。”下午5点半，近10份活鱼在灌满清水的塑料袋里活蹦乱跳。谢小玉在群里发出通知，担心有居民没及时看到，她又一家家打电话通知。“谢谢小玉！”不到20分钟，鱼分发完了。随后，她仔细查阅笔记本上的记录，再次确认当天的物资和生活用品是否全部送到，然后继续值班。

脚踩一双粉色球鞋，外面套着一件红马甲，扎着利落的马尾辫，未满20岁的谢小玉浑身洋溢着青春的活力。她原本计划今年寒假和家人出去旅游过年，“虽然旅游没成行，但当社区志愿者也挺有意义的。”

搭档万小强说，小玉上岗时正值2月中旬寒潮来袭，爱心物资大部分是米面油，都特别沉，一周要发三四次。小玉挨家挨户敲门送货，好几次一直从傍晚忙到晚上11点。“这个‘00后’小姑娘一点也不娇气，很坚强，很有责任感。”万小强佩服地说。

“抗疫一线也是大学，志愿服务就是课堂。社区工作的经历和体验，是我课堂上学不到的。现在，我的承受能力、沟通能力、信息整合能力都增强了。”谢小玉自豪地说。

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 06 版）