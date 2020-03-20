莫让自制力成为稀缺品

这段时间，很多人居家办公或学习。居家办公学习对个人的自制力提出了更高的要求。自制力不够强，居家工作和学习的时候就容易分神、拖延。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2002名受访者进行的一项调查显示，只有31.7%的受访者觉得自己自制力好，92.0%的受访者觉得需要提高自制力。（3月19日《中国青年报》）

居家办公、“躺在家里上课”是不少人一直以来的梦想，但真正实现了，很多人发现，效果与想象存在很大的差距。一边上网课一边打游戏，本来只是想回复朋友微信的，结果把手机一拿起就放不下；打开工作邮箱，却被网页推送的文章吸引，思路被带跑，半天收不回……疫情冲击下，很多人有了更多的居家时间，也有了更多的干扰，只有31.7%的受访者觉得自己自制力好，说明自制力俨然成了稀缺品，纷繁的网络信息、懒散的居家环境，已然让很多人茫然失措。

缺乏自制力似乎不算什么大事，但日积月累会改变人们的工作与生活。一般来说，缺乏自制力，做事容易信马由缰，会开小差或做跟工作、学习无关的事情，导致时间浪费，工作效率低下，容易引起家人、同事及老师、领导的不满，影响学业与前途，为了挽回影响又多花费更多的时间完成任务，高投入低产出，并产生懊悔、自怨自艾等负面情绪，由此陷入一种恶性循环。

长远来看，缺乏自制力，专注和深入的程度会逐步下降。比如阅读方面，喜欢看浅显、有直接视觉效果的书籍，久而久之，将减弱深入阅读、深入思考、科学思辨的能力；比如有时还做出冲动、不守规矩的举动，这种影响则更隐秘而久远。

尼采说过，始终全神专一的人可免于一切的困窘。古人亦云：“学必专静，而后能有成。”古今中外，大凡做出卓著成就的人无不自制自律，专心致志，东一榔头西一棒子，终将一事无成。

需要知道，自制力是一种优良品质。提高自制力，于个人，可以提高工作效率和质量，积极改变自我评价与精神面貌，有益于身心健康，有利于达到生活工作目标，乃至“梦想成真”；于社会，倡导“淡泊明志、宁静致远”的刻苦钻研精神，匠心筑梦，才能培养出更多揽月潜洋、勇于挑战的科研人才以及兢兢业业、精益求精的大国工匠。

当下，生活节奏的加快、现代通讯工具、娱乐方式的迅猛发展，疫情期间的居家隔离条件，都使得外部的干扰越来越多，但我们不能被工具、外在因素所绑架。莫让自制力成为信息时代的稀缺品。

首先要树立清晰的工作目标和学习规划，培养良好的日常生活习惯，克服拖延、焦躁、得过且过等弱点，学习时间管理技巧，合理分配任务，大力培养专注的品质。

其次要强化专注力训练。学习提高效率的方法，细化目标步骤，严格时间安排，必要时屏蔽可能干扰自己的因素，自觉约束自己的行为惰性，还可以强制自己远离干扰。例如设立自己的“专注时间”，或者与志同道合者相互督促相互勉励等，营造孜孜以求的宁静氛围，使自己的注意力保持集中，使工作与生活保持效率与质量。提高自制力无论是对于当下战疫阶段还是人生长远规划，都大有裨益。