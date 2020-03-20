加强“闭环治理”严防境外疫情输入

既要在源头上摸清境外疫情可能输入的基本走势，确保在底数清的情况下精准施策，也要在海关、边检、机场、铁路等中游环节做好排查检测和协助转运隔离工作，以此切断传播链。在此基础上，要加大群防群控工作力度，做好相关人员回到社区后各个环节监测管理，实现从口岸入口到社区的无缝衔接，形成疫情防控治理闭环。

中共中央政治局常务委员会3月18日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，研究部署统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。会议要求，要落实外防输入重点任务，完善数据共享、信息通报和入境人员核查机制，航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环。要完善同有关国家的防控策略协调机制，加强防控和救治经验分享，推动联合科研攻关。

经过举国上下艰苦努力，目前我国对新冠肺炎疫情的防控取得积极成效，已经走出最困难、最艰巨的阶段。据国家卫健委通报，3月18日我国内地首次无新增本土疑似病例，湖北除武汉以外地区已连续十几天无新增本土确诊病例，新增确诊病例多系境外输入。在严防境外疫情输入已成为当前疫情防控主战线的关键时刻，中央政治局常委会召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，其中提出严防境外疫情输入的治理思路和举措，具有重要的战略指导意义。

如何有效筑牢境外疫情输入的防火墙，考验着政府坚持不懈加强疫情防控的治理能力。或许在有人看来，只要把入境者挡在国门外，即可万事大吉。但是，且不论这样做会殃及入境者中未感染病毒的人，单从正常的经济人文交往角度考量，如此“封国”也不具有合理性和可操作性。因此，若要有效阻击境外疫情的输入，确保前期疫情防控的阶段性成果不功亏一篑，还需要另辟解决问题的蹊径。

现有医学研究表明，新冠肺炎病毒主要靠飞沫传播。虽然这种传播方式在没有物理隔离的情形下，可以非常容易地让接触者感染，并通过人传人的方式大面积蔓延，但新冠肺炎病毒也有一个致命弱点，即只要不让其与人接触，其传播能力再强，也没有致人感染和蔓延的机会。针对新冠病毒的这一传播特点，在严防境外疫情输入的过程中，只要把可能已感染病毒的入境者隔离在相对空间之内，就能有效阻击和杜绝病毒再次感染和蔓延。也就是说，对于境外疫情输入的防范，只要对可能已感染病毒的入境者进行“闭环式”隔离，就有可能收到较好的防控效果。

故此，严防境外疫情输入，需要有“闭环治理”思维。作为一种基于连续封闭管控原理的治理模式，闭环治理的最大优势在于，可以对治理对象实现最大限度的管控，让其只能在相对封闭的系统中自我运行。闭环治理的这种基本特征，契合了新冠肺炎病毒及早隔离就能防止感染和蔓延的防控要求。此次中央政治局常委会会议强调，落实外防疫情输入重点任务，“航空运输、口岸检疫、目的地送达、社区防控要形成闭环”，要求在“大闭环”中对可能感染的入境人员进行隔离，可谓抓住了解决问题的“牛鼻子”。

具体而言，对境外输入疫情的闭环式治理，既要在源头上摸清境外疫情可能输入的基本走势，确保在底数清的情况下精准施策，也要在海关、边检、机场、铁路等中游环节做好排查检测和协助转运隔离工作，以此切断传播链。在此基础上，要加大群防群控工作力度，做好相关人员回到社区后各个环节监测管理，实现从口岸入口到社区的无缝衔接，形成疫情防控治理闭环。

当前我国疫情防控已取得阶段性成果，但外防疫情输入的压力巨大，丝毫不能有任何松懈。在对境外疫情输入坚持急在治标的同时，也需着眼于重在治本，标本兼治构建起闭环治理长效机制，我们就能有效遏制境外疫情输入蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。