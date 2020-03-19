农业农村部：2月生猪存栏出现反季节性增加 环比增幅达2.8%

人民网北京3月19日电 （王国菁）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，新冠肺炎疫情对生猪产业的影响已经明显好转，母猪、仔猪补栏补不上、饲料供不上，还有新建改扩建项目复不了工等问题已有很大改善。目前生猪生产持续保持恢复向好的势头。

魏宏阳介绍，根据农业农村部监测，今年2月份，能繁母猪存栏环比增加1.7%，这已是连续第5个月增加，比去年9月份增幅达10%。在新生仔猪方面，今年2月份，全国的500头以上的规模猪场出栏的新生仔猪环比增加3.4%，是去年9月份以来的首次环比增长。

魏宏阳称，今年2月份生猪存栏出现反季节性增加，环比增幅达到了2.8%。同时，各地区生猪生产恢复的面越来越广，全国有27个省份的能繁母猪保持了增长。今年2月份，这些省份的能繁母猪的增速高于全国平均水平。

魏宏阳表示，综合这几个月的走势，农业农村部有信心如期完成今年年度恢复目标任务，生猪的育肥有一个周期，相信几个月后，现在新增的产能就将陆续转化为我们上市的猪肉供应。