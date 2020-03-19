国家发改委：猪肉价格连续回落 绝大多数城市在每斤35元以下

人民网北京3月19日电 （王国菁）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，从疫情期间到现在，通过密集投放储备肉，猪肉市场价格保持平稳态势。近一个多月以来，猪肉价格降幅达到7%以上，虽还在高位，但连续每天回落。目前，除少数城市猪肉的价格在每斤37元左右以外，绝大多数城市降到了每斤35元以下。

彭绍宗介绍，总的来看，储备肉投放效果较好，起到了“四两拨千斤”的作用。从全国层面来看，去年上半年猪肉价格快速上涨之前，就及时启动了冻猪肉的收储工作，做到“手中有粮、心中不慌”。猪肉价格既关系到生产者的利益，也关系到消费者的利益，在目前高价位上，将坚持“保重点时段、保基本民生”的思路，继续做好政府储备冻猪肉的投放工作。

针对储备投放是否会影响养殖户生产积极性的问题，彭绍宗称，生猪养殖的盈利在当前是相当丰厚的。从各方面了解的情况看，许多养殖户特别是生物安全水平比较高的大型养殖企业，他们补栏扩产的积极性都非常高。因为目前猪粮比价在18：1，比6：1高出很多。彭绍宗表示，“猪粮比价”（生猪市场价格与饲料粮价格的比值），是指一斤猪肉的成本价相当于6斤左右饲料粮的价格，猪粮比价在6：1时是生猪养殖的盈亏平衡点。

彭绍宗介绍，国家发改委将会同有关部门，进一步落实好已经出台的多项政策措施，各地也会进一步的落实好一些支持政策并做好工作安排，来帮助生猪养殖企业扩大产能。