财政部：做好生猪稳产保供 中央财政采取三方面应对措施

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，财政部农业农村司副司长姜大峪表示，去年以来，针对近期新冠肺炎疫情对生猪生产造成的叠加影响，中央财政进一步积极采取了相关应对措施。

姜大峪介绍，一是继续抓好已出台政策措施的落实。进一步落实和完善生猪良种补贴、临时贷款贴息等政策。安排生猪调出大县奖励30亿元，支持调出大县生猪生产流通。在保持生猪保险支持政策常态化运行的基础上，研究创新养殖保险模式和财政支持方式，提高生猪生产规模化水平和疫病防控能力。进一步加大动物防疫经费投入力度，突出支持病死生猪无害化处理。积极支持冻猪肉储备和投放，加大用于应急保供比例。

二是进一步加大信贷支持力度。减免农业信贷担保公司担保费用，国家农担公司2020年对全国省级农担公司再担保业务减半收取再担保费，各地结合实际参照出台担保费减免政策。配合有关部门落实好专项再贷款和贴息政策，对与疫情防控重点物资保障相关的饲料、种畜禽、屠宰等骨干生产企业给予支持。

三是切实加大对疫情防控重点地区统筹支持。在安排农业生产发展等转移支付资金时，拟向疫情防控重点地区适当倾斜。加大地方财政资金统筹力度，结合实际支持生猪生产企业改善安全防护措施。

姜大峪表示，财政部将继续狠抓政策落实，积极配合农业农村部等部门做好相关工作，加快促进生猪生产，努力保障市场供给。