财政部：生猪调出大县平均奖励金额由460万元提高到600万元

人民网北京3月19日电 （许晓华）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，财政部农业农村司副司长姜大峪介绍，为了调动地方发展生猪生产的积极性，进一步促进生猪生产的规模化、产业化，2007年中央财政设立了生猪调出大县奖励资金，去年为了稳定生猪生产、做好猪肉保供稳价工作，经报国务院批准同意，中央财政在年初下达生猪调出大县奖励资金23亿元的基础上，增加安排生猪调出大县奖励资金7亿元，生猪调出大县的平均奖励金额由460万元提高到600万元。

姜大峪说，按照现行制度规定，生猪调出大县奖励资金属于一般性转移支付，由县级人民政府统筹安排，用于支持本县的生猪生产流通和产业发展，支持范围主要包括生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、污粪处理、防疫、保险等，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等。