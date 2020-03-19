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西湖龙井茶将全面开采

2020年03月19日09:58 来源：新华网

17日6时45分，26辆经过全方位消毒消杀并配备防疫物资的大巴车从杭州西湖风景名胜区的龙井村出发，分别去往安徽、江西、浙江衢州等地，接回采茶工、炒茶工550人左右。这是西湖风景名胜区全面保障西湖龙井茶复工复产的第一步，西湖龙井茶将全面开采。

当下，西湖龙井茶中龙井43品种已逐步进入开采期，总体开采面在20%左右；经过前期茶农、村、政府及社会各界的共同努力，采茶工缺口问题已基本得到解决。

龙井村党总支书记钱卫国告诉记者，经过统计，今年龙井村总共需要采茶工、炒茶工1593人。“其中的1300多人由村里统一派车去接，还有200多人，因为太过分散、人数也少，由茶农自己去接。”

来自衢州龙游的徐双花是第一批被接回的采茶工，她已经连续两年在龙井村采茶。“我们在上车前，都要测体温、检查健康码，上车后每个人都隔开，两个座位坐一个人，相当于一辆大巴车只能坐25个人。”一路上的防疫措施让她觉得很安心，“稍事安顿，明天一早我就可以开工采茶了。”

据悉，除了龙井村，西湖街道所属的翁家山村、杨梅岭村、满觉陇村、梅家坞村、双峰村等重点茶村都已在近期有序开展包车接采茶工工作。据统计，将有6300余名采茶工、炒茶工通过“点对点”专车接送的方式陆续进入各茶村。

西湖街道相关负责人告诉记者，为实时掌控茶工的健康动态，西湖风景名胜区、西湖街道还联合杭州市公安部门和阿里巴巴开发了一款微信小程序——“龙井茶工”，为西湖龙井全面复工复产奠定安全基础。（记者段菁菁）

(责编：许心怡、崔元苑)


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