疫期老年慢病患者如何“自治”

作为一名老年科医生，我最近常接到一些老年慢病患者的咨询电话，问题基本都集中在担心病情变化上，比如，发现血糖高了，血压不平稳，出现胸闷气短等。那么，出现这些问题的老年患者需不需要去医院就诊呢？

疫情期间长期居家防护的老年慢病患者，的确会面临各种各样的困惑。《柳叶刀》近期发表的一篇文章指出，2019新型冠状病毒对人群普遍易感，且重症病例大多基于慢病基础之上发生。因此，“一身多病”的老年人既是易感人群，也是重症的高危人群，今天，我们就来仔细说说老年慢病患者在居家期间如何减少就诊次数，降低感染风险。

健康生活和坚持服药缺一不可

在疫情期间，居家老年慢病患者都适用于下面的健康指导建议。

健康的生活方式

1、保持良好心态。严峻的疫情及其信息，难免令人情绪波动。老年人的心理和机体调节能力差，很容易因此造成血压、心率剧烈波动及内分泌紊乱，使心脑血管疾病复发。建议老年人适当“隔离”新型冠状病毒相关的过载网络信息，科学看待疫情，以个人爱好充实自己，分散注意力。

2、不为防疫盲目改变饮食习惯。绝大多数慢病患者，如高血压、糖尿病、高脂血症、高尿酸血症及心脑血管疾病患者，在长期的生活过程中已经形成了自己的饮食规律。疫情期间更要保持平常心，不要出于防疫或提高免疫力的目的，去吃一些平常不吃，甚至不该吃的东西，更不要盲目摄入保健品。盲目改变饮食习惯，可能会造成慢性疾病不稳定，增加就医的可能性。

3、按时适量延续日常运动。疫情迫使人们居家生活，但是对于老年人来说，长达1-2个月的运动缺乏，会影响血压、血糖的稳定，甚至加重肌少症及衰弱，影响以后的生活质量。因此，按时适量地在室内延续日常活动的习惯意义重大，比如，走路、做操或者打太极等。

良好的用药习惯

1、坚持规律服药。高血压、糖尿病、高血脂及心脑血管疾病等慢性病患者，需要长期服药，且在原有疾病相关症状和指标稳定的情况下无需调整用药方案。疫情期间，切忌自行停药，否则会大大增加心脑血管疾病的复发风险。

2、了解用药不良反应。患者需关注日常用药可能出现的严重不良反应，一旦发现及时就诊。比如，服用阿司匹林期间出现上腹痛、黑便，提示可能消化性溃疡及消化道出血；服用他汀类药物出现持续性肌肉酸痛，提示可能出现肌炎或者肌溶解；服用美托洛尔期间出现头晕、心率慢或者喘息、呼吸困难，提示可能缓慢性心律失常或者哮喘发作。

3、成分相同则药效无本质区别。疫情期间一些患者选择就近到社区或药店买药，可能会碰到这种情况：自己常吃的药没货，但有另一种药物化学成分相同，但生产厂家不同。能不能吃呢？只要化学成分、剂型和规格相同，理论上药效就没有本质区别，只是在辅料和工艺水平上会有所不同。因此，买药时重点关注药物化学成分、剂型（片剂、胶囊，缓释片、控释片和普通平片）及单药剂量规格等信息即可。

除了以上共同适用的健康指导建议之外，我们围绕高血压、冠心病、脑卒中、糖尿病等几种疾病，介绍一些具体的疾病健康指导建议。

高血压患者 无需一天多次测血压

血压有波动很正常

人的血压不是固定不变的，会受到身体状态、环境温度、情绪、饮食变化的影响。血压波动幅度大，正是老年高血压患者的疾病特点。

疫情期间，患者无需每天频繁测量血压，以免造成不必要的紧张和焦虑，这样容易形成恶性循环，导致血压越量越高。

那如何合理监测血压呢？建议每日早上和晚上各测2次血压。测量前应排空膀胱并坐位休息5分钟，测量时间间隔1分钟，取平均值。

控制目标值心中有数

老年人高血压的控制目标是为了减少靶器官损害，降低死亡风险，有没有疫情，目标值都是一样的。根据最新高血压诊治专家共识，年龄≥65岁的老年人推荐血压控制目标＜150／90mmHg，若能够耐受可降至140／90mmHg以下。

有急症立即看病别犹豫

疫情期间，血压轻度不稳的老年患者可就近到社区医院随诊，调整治疗。当血压短期显著升高到180/120mmHg，甚至更高，伴有头痛、恶心呕吐、视物模糊、胸闷，甚至抽搐、意识障碍（嗜睡、意识模糊、昏迷）等高血压急症表现时，应立即拨打120或999到上级医院急诊就诊。

警惕体位性低血压

另外，老年人也是体位性低血压高危人群。疫情期间活动空间变小，活动减少，人容易久坐或久卧，因此起立或起床时动作应缓慢。做些轻微的四肢准备活动，有助于促进静脉血向心脏回流，减少体位性低血压的发生，降低跌倒风险。

冠心病患者 警惕冠脉不稳定情况

冠心病的核心表现为冠脉供血不足引起心肌缺血，下列表现意味着冠脉情况不稳定，需及时就诊。

1、出现新的症状，比如胸痛、胸闷、心慌、喘憋、晕倒等。

2、原有症状出现明显变化，轻微活动，甚至休息时也出现胸闷胸痛，发作明显频繁，持续时间延长，程度加重，并且出现了以前没有的伴随症状，如出汗、心悸、呼吸困难等。

3、胸闷胸痛服用硝酸甘油无效，持续不缓解，即刻拨打120呼叫急救车。

脑卒中患者 学会“中风120”识别秘诀

初发脑卒中快速识别秘诀“中风120”，同样适用于脑卒中复发，只需3个步骤，就能判断是否为脑卒中。

“1”看（1张脸）：不对称、口角歪斜；

“2”查（2只胳膊）：平行举起，单侧无力；

“0”听（聆听语言）：言语不清，表达困难。

如符合上述任一情况，就应高度怀疑颅内出现新发病灶，即刻拨打120。

脑出血来势凶猛，通常表现为剧烈头痛伴喷射性呕吐，数分钟至数小时内出现肢体无力、抽搐，言语不清，眼睛向一侧凝视，意识模糊或昏迷。出现上述情况，即刻拨打120。

糖尿病患者 三类老年人血糖目标值不同

稳定者每周自测5至7次

疫情期间，糖尿病患者无法及时监测糖化血红蛋白来评估降糖效果，此时可以选择居家自测血糖的办法。具体检测方法如下：

血糖稳定者每周抽查血糖5次或7次。5次检测的时间点为：空腹、三次餐后2小时、睡前；7次检测的时间点为：空腹、饭后2小时（三餐后各一次）、午餐前、晚餐前、睡前。

血糖不稳者需要规律检测空腹和三餐后血糖。

不同的采血部位对检测结果是有一定影响的，建议选取五指手指肚的两侧，特别建议选择中指、无名指及小指的指肚两侧。

血糖目标值要“个性化”

不同老年人的身体健康状况差异很大，因此血糖控制水平需要“个性化”。

健康老年人（除糖尿病外，没有其他严重疾病，认知功能正常，体能状态良好）的血糖控制目标为：空腹或餐前血糖5.0-7.2mmol/L，睡前血糖5.0-8.3mmol/L。

中间状态老年人（合并有多种慢性疾病，日常生活活动受到一定限制，或者有轻到中度的认知功能受损）的血糖控制目标为：空腹或餐前血糖5.0-8.3mmol/L, 睡前血糖 5.6-10.0mmol/L。

健康状况较差老年人（出现终末期肾病，或者长期需要他人照护，或者中重度认知功能障碍，或者日常生活活动严重受限）的血糖控制目标为：空腹或餐前血糖5.6-10.0mmol/L，睡前血糖6.1-11.1mmol/L。

预防低血糖是重点

预防低血糖是老年人糖尿病管理的首要关注点。相比年轻人，老年人更容易发生低血糖，且危害程度远超年轻人。老年患者一次严重的低血糖，甚至可以抵消一年降糖带来的收益。

心慌、手抖、出虚汗，无力且感觉饥饿是典型的低血糖表现，这时的血糖通常在3mmol/L以下，应迅速补充糖分，喝糖水、吃饼干和面包等快速升糖食物。

疫情期间，血糖轻度升高的老年患者可优先进行饮食运动调整，血糖仍不理想可到社区医院调整治疗。如果出现血糖明显升高（16.7-33.3mmol/L，甚至更高），同时数天到数周内口渴多饮逐步加重，食欲下降，体力及体重下降，恶心呕吐，口唇干燥，严重时可有血压下降、意识模糊等情况出现，则可能已出现糖尿病急性并发症（糖尿病酮症酸中毒、高渗高血糖综合征或者乳酸酸中毒），需及时就诊。（作者：刘川 北京宣武医院老年医学科医师）