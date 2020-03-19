超市：稳价保供 “到家模式”逆势生长

2020年春节的消费市场，被突如其来的疫情打乱了节奏，超市作为紧扣民生主题的重要渠道，非但没有闭门谢客，而且调集资源连轴转力保生活必需品充足供应。在各地都在热议“高价大白菜”时，北京生鲜批发市场、知名连锁超市里的白菜，在我们大年初四的调查中就发现已回归“白菜价”。而这，只是超市行业疏通供应链、提早复工奋战一线的缩影。

“不断供、不涨价”成为疫情期间超市企业对消费者的暖心承诺。在企业自己的摸索应对中也强化了一种以社区为单位的“到家模式”。

在餐饮、购物中心等业态纷纷停业之际，为了保障消费者日常生活必需品的供应，超市仍然奋战在商业战线上。在全力保供的背后，各大超市企业也遇到了不少难题。

对于超市而言，原本在春节期间“用工难”的现象一直存在。但今年受疫情影响，外地务工人员返乡过年，回京后也要经历隔离期，在此期间各大超市人员紧缺现象更加凸显。面对不断增长的消费需求，各大超市很多在岗员工都满负荷连轴转奋战在一线。

作为首都商业领域的优秀品牌，自疫情暴发以来，物美、超市发、家乐福、华冠等众多零售连锁超市分别拿出了自己的保供措施。其中，物美、超市发承诺口罩、消毒液、除菌液等商品不涨价，保供应。通过充分准备、与生产厂家合作等途径，全力保障货源充足。

可以看到的是，危机往往是加速行业发展的动力。在此次疫情当中，超市成为为数不多的保持业绩增长的业态，在此次疫情危机下，为了保障消费者日常所需，超市企业都在推出新的商业模式来更加直接、高效地为消费者提供所需的服务。共享用工、到家服务站等新的商业模式应运而生。