让青春在坚守初心中绽放

如果向“90后”提问，初心意味着什么？答案肯定多种多样，但都无外乎这样的共同出发点：在祖国和人民最需要的时刻挺身而出，在最好的年华做最有意义的事情。

疫情发生以来，举国上下同心战疫，青年的表现可圈可点。援鄂“90后”医护人员白衣执甲、逆行出征，坚守一线的“90后”干警不惧风雨、日夜操劳，“90后”志愿者在城乡社区防控中不辞辛苦、发光发热……越是艰险越向前的青春风采，千磨万击还坚劲的笃定初心，给人以欣慰和激励。“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”正如习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信中强调的，青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。

不经风雨，长不成大树；千锤百炼，方能成钢。抗疫一线不止苦和累，还有着威胁生命安全的巨大风险，比其他地方更能考验人。众多“90后”在疫情防控和病患救治中忠诚担当、无私奉献，在经受风雨洗礼中破茧成蝶、淬火成钢，让人们见证了青春的蓬勃力量、青年的志存高远。习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作时说：“过去有人说他们是娇滴滴的一代，但现在看，他们成了抗疫一线的主力军，不怕苦、不怕牺牲。”“90后”的勇敢与坚强、担当与尽责，激发我们战胜疫情的信心，在时代年轮中书写下非凡一页。

“以身许国，何事不敢为？”以国家之务为己任，青年从来都不是旁观者，而是积极行动者、热忱付出者。越是在为国为民担当中历练，在锤炼初心使命中成长，越能品味到“真理的味道”，触摸到“信仰的真谛”。面对疫情，广大青年特别是青年党员以义无反顾、救死扶伤的实际行动，擦亮了对祖国和人民的赤子之心，向党和人民作出了最有力、最坚定的信仰宣誓。正如北京大学援鄂医疗队的一名“90后”党员所说的，“最重要的不是‘几零后’，而是‘努力后’‘奋斗后’，能够到祖国最需要的地方去，能够为国家作贡献、为人民服务，才是实现人生价值的最好途径”。完全可以相信，经过抗疫洗礼与淬炼的火红青春，会更加坚定地勇立时代潮头，在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，绽放出更加绚丽的光芒。

青春之美，正是奋斗之美。青年之快乐，正是奉献之快乐。100多年前，李大钊同志热情称赞：“青年之字典，无‘困难’之字；青年之口头，无‘障碍’之语。”那个年代的“90后”，高举五四运动的精神火炬，在追求马克思主义真理中打开了中国的光明前程。今天，新时代青年面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着“天将降大任于斯人”的时代使命。不负韶华、锤炼初心、砥砺前行，为人民战斗、为祖国献身、为幸福生活奋斗，青年一定能跑好实现中华民族伟大复兴的接力跑，谱写出经得起历史和人民检验的精彩篇章。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 04 版）