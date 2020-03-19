想在前，走在前，干在前，实际行动便是最好的号召力

一场春雨不期而至，再次来到湖南湘西矮寨大桥，已是春意盎然。桥上大小车辆往来，满载支援一线的物资、复工复产的旅客，奔驰而去。

夜里，气温骤降，矮寨大桥桥隧管理所所长陈临安正在巡查。所里的职工告诉我，冬天遇到抗冰保畅、管养应急等任务，他们常常一干就是一个通宵。

记得前年8月份，我到矮寨大桥调研时，陈临安正在进行桥梁养护作业。桥下钢梁密布，她在梁上爬上爬下，这里敲敲，那里拧拧，检查桁梁支座，查看灯具电瓶，没有一丝马虎。桥上来往车辆呼啸而过，响声阵阵；桥下是335米深沟，望一眼都让人生畏，她却神态自若。因为在她眼里，只有工作。

我很好奇，巡逻防护、检修设备，这些日常工作所里职工都能完成，作为所长的她为何要亲力亲为呢？陈临安告诉我，到桥隧所工作时，她尽管年轻、有知识，但说起话来总是分量不够，没啥号召力，工作不好开展。有时候明明要求大家每一个环节都不能放过，但总有人不太当回事。为此，她苦恼了好一阵子。

直到有一次，她无意间听到有人私下里说她“是个‘弱女子’，只会坐办公室”，这才恍然大悟：原来大家是嫌她光说不练。

往后的日子里，桥隧所辖区内65公里高速公路、53座桥梁、9座隧道，处处都能看到陈临安的身影。“别人能爬索塔，钻进锚室，我也能。”带队巡检，带头维护设备，雪天除冰、雨季排水，陈临安总是默默冲在最前面。

每次出任务，陈临安都率先戴上安全帽、穿上反光背心，所里的职工不由分说跟上来。休息间隙，她与大家席地而坐，有说有笑。“她一个小女子顶着大太阳在钢梁上工作，脸上的妆都花了，可从没说过什么，我们就更不应该挑肥拣瘦了。”同事的话里有愧意，也有由衷的敬佩。

在基层工作，是否拥有较强的号召力，决定着工作落实的成效。有没有号召力不是比谁嗓门大，而是看谁感召力强、信任度高。在工作中如何让人信服，如何获得他人认可，考验着每个基层干部。

想在前，走在前，干在前，实际行动便是最好的号召力。

（作者为湖南高速公路集团干部）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 11 版）