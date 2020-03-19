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文艺以人民为中心，要让人民成为真正的参与者、成为文艺活动的主角，在活动中提高自身的艺术修养。

在网络开辟“云舞台”，不仅是观众的需求，也反映了艺术家的自我追求。

在新冠肺炎疫情防控阻击战中，“志愿者”是一个带给我们太多感动的名词。接送医护人员的快递小哥，为市民送菜送药的社区义工，帮助募集运输物资的车主……而在另一片“战场”，同样活跃着一支庞大的志愿者队伍——文艺志愿者。

如果说奔走在街头的志愿者关照着百姓的物质需求，那么活跃于网络上的文艺志愿者，关照的则是大家的精神生活。通过网络，文艺志愿者走进医院病房，走进千家万户，为人们带去心灵慰藉。

人民在哪里

服务就在哪里

“我们找到你，那个面对困难依然闪闪发光的你！”

“中国文艺志愿者”微博发布的这句口号下面，附着一张长达数页的课程表：声乐、古筝、唢呐、朗诵、舞蹈、戏曲、相声、快板、魔术、杂技、木偶、皮影、编剧、口技……丰富程度令人眼花缭乱。

这是中国文艺志愿者协会开展的“文艺进万家健康你我他”网络文艺志愿服务行动，自2月3日启动短短几天，就成为抖音上的热搜话题。线上公益课就是其中最受欢迎的项目。这些课程，来自中国文联和各省文艺家协会推荐的607名艺术家。而在他们之外，协会还有4万多注册志愿者，也在不断丰富网络文艺服务内容。

1.6万个视频，单日最高播放量达到一个亿，总播放量近3亿。值得一提的是，这个播放量不是简单的点击和浏览，还包括大量互动，有专门的答疑解惑，有网友打卡、交作业，有老师对作业的详细点评。

“感觉回到了大学课堂，比以前还认真！”在舞蹈演员古丽米娜的教学视频下，一名叫崔雪琦的网友留言感叹。

“老师，气息太浅怎么练习？”女高音歌唱演员王喆的课堂上，不少网友问出了这样的问题。

“哇，有我呀！谢谢豆豆老师。”“有幸收到豆豆老师的礼物，您就是我坚持学舞蹈最大的动力。”青年舞蹈家黄豆豆在第一堂课《醉鼓》课后，选出15份最令人难忘的作业，给这15位学员每人送上一只道具鼓，让学员们十分惊喜。

另一个备受关注的板块是“方舱直播时间”。中国文艺志愿者协会与湖北省文联配合，经过事先调研，特意选在方舱医护人员的休息时间进行，上午、下午各一场。艺术家不仅表演、授课，也会与医生、患者拉家常，倾听他们的心声。除了日常连线，“方舱直播时间”还举办了慰问“白衣战士”专场演出。演出不仅包括古筝《战台风》、单口相声《武汉话》、双排键弹唱《爱，不会隔离》等艺术家带来的精彩节目，还有方舱医护人员表演的手语舞。厚重的防护服阻止不了起舞的渴望，也传达出他们对美好生活的热爱。

“送欢乐下基层”、文化进万家等线下文艺志愿服务，是每年新春的传统项目，今年虽因疫情中止，但大家没有放弃，很快就把活动转移到网上，持续陪伴。对志愿者们来说，人民在哪里，服务就在哪里，“我们找到你”。

吸引线上观众

关键在于创意

从线下到线上，符合当前技术发展趋势，却也带来不小的挑战。如何适应全新传播模式？怎样把文艺服务落到实处？

在设计之初，中国文艺志愿者协会副主席、秘书长冀彦伟就确定了“以直播为核心”的原则。与录制并上传视频不同，直播的互动性更强，“定时上课”的方式也更具仪式感，能够更好地吸引观众，提高课程质量。

为了让更多志愿者参与，协会发布了细致入微的操作指南，结合具体案例，“手把手”教导从下载APP、注册账号到课程制作的全过程，帮助艺术家“零障碍”入网。指南还给出了不少“吸粉”小贴士：直播前先到平台打卡预告，发布适量的学习任务，通过签名作品等奖励来调动粉丝的积极性……

“我们希望用直播、用名家、用精品，来带动起大家学习的习惯，尤其是充分利用碎片化时间进行网络学习的习惯。”冀彦伟说，“文艺要以人民为中心，这不仅仅是唱给人民听、跳给人民看，要让人民成为真正的参与者、成为文艺活动的主角，在活动中提高自身的艺术修养。”

由上海市发起的“艺起前行”文艺志愿活动，则是另辟蹊径，用适合网络传播规律的内容来赢得观众。志愿者们纷纷开启头脑风暴，比拼创意，不少视频充满了趣味色彩。

民营班社的相声演员赵松涛借助视频特效，完成了一场“单人对口相声”，一人分饰逗哏、捧哏两个角色，让观众点赞。消防队员在打扫宿舍卫生时，忍不住抓着扫帚耍了一套武术棒法，无数网友被圈粉。上海交响乐团的一对夫妻——大提琴首席黄北星和小提琴手苏婷，带着两个娃来了一场客厅演奏会。上海京剧院的青年演员方沐蓉录制戏曲手势之“数字舞”，简单易记，观众纷纷留言“涨知识了”“已转发给好多人”。

“抖擞精神云练功”话题下的视频也吸引了大量关注。平日里，观众只能看见演员们舞台上的光彩，对于神秘的幕后总是充满好奇，对辛苦的训练也缺乏直观认知，这些视频正好填补了这一空缺。观看京剧演员史依弘的日常练功，已经成为戏迷们这段时间的必修课，如同追剧一样上瘾，还可以通过留言“点唱”。京剧如何“打引子”？京剧里的女子如何向心上人表白？欣赏名段的同时，观众顺便收获了不少京剧小常识。观看昆剧花脸演员阚鑫勾画各种脸谱也是一种美的享受，平时往往要耗时近1小时的勾脸，通过视频快进、剪辑被浓缩在几十秒之内，给人行云流水、赏心悦目之感。别出心裁的视频，让花脸这一行当收获了意想不到的众多关注。此外，还有开嗓、压腿、倒立、缠头、走圆场、练指法、缝芭蕾舞鞋尖、拿椅子当负重道具……各显神通的练功方式，让人大开眼界。

其实，在网络开辟“云舞台”，不仅是观众的需求，也是艺术家的自我需求。舞台演出虽然按下了暂停键，但功夫一日不可荒废，“云切磋”“云练功”视频能够为演员积攒人气、为等待复工的剧场预热，网友们的围观亦成为演员自我提升的新动力，一举多得。

服务用心，艺术入心，方能暖心。点赞所有文艺志愿者，通过网络“到人民中去”，也带去属于春天的气息。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 20 版）