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黄河内蒙古河段全线开河

黄河防凌工作顺利结束

2020年03月19日08:35 来源：人民网－人民日报

人民网北京3月18日电  （记者王浩、丁怡婷）18日，黄河内蒙古封冻河段全线开通，2019—2020年度黄河防凌工作顺利结束。本年度黄河最大封冻长度699.5千米，其间黄河凌情平稳。

据介绍，本年度黄河开河时间早，开河平稳。内蒙古河段各主要水文断面开通日期均较常年偏早，全线开通日期较常年偏早8天。

国家防总、应急管理部高度重视黄河防凌工作。国家防总密切关注黄河凌情发展，提前发出通知对本年度防凌工作作出安排部署。水利部黄河水利委员会采用视频监视、卫星遥感、无人机、地面巡测等立体监测手段，全面掌握重点河段凌情变化，先后派出4个工作组，对河道清障、预案修订、巡堤查险、物料储备和应急预案等进行重点检查督导。精准调控龙羊峡、刘家峡、海勃湾、万家寨、小浪底等骨干水库，及时启用内蒙古分洪区应急分凌，为黄河平稳封开河创造了有利条件。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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