快递纸箱回收，想想新招

近期，不少快递小哥的工作方式，从上门配送变成了在小区门口等客户来取件。在这种新的配送方式下，如果快递公司能做些快递纸箱集中回收的尝试，真是极好的

疫情防控期间，为了管理需要，一些小区的快递需要居民自己去小区门口取。不少快递小哥的工作方式，也从一家家上门配送，变成了在小区门口等客户来取件。

这样一等，短则一小会、长则大半天，不少快递小哥在小区里赶时间跑路的情况少了，在小区门口等待的时间多了。看着小区门口堆成小山的快递，我突然在想，有没有可能进行一些快递包装回收利用的新尝试。比如，对于一些方便直接拿走的物品，是不是就可以留下包装的纸箱，让小哥直接取走、回收利用。

快递包装的回收利用，一直是个备受关注的老问题。以前，我们在家拆完快递，纸箱往往会被当成垃圾扔掉，或是压扁、攒起来当废品卖掉。虽然也能回收，但在回收的过程中，往往和其他垃圾、废品混在一起，难免弄脏弄烂，能真正被回收利用的概率也小了。此前，也有一些电商在尝试，让快递小哥收走还能用的纸箱，或者让顾客把纸箱送到快递站点，并奖励平台积分给顾客。但是，因为要额外占用时间，无论快递小哥还是顾客，对这种回收都缺乏动力。尤其是对快递小哥来说，本身业务压力大，时间效率要求高，如果在每家门口都等上几分钟，会直接影响自己的工作业绩和收入。

对于快递纸箱回收来说，这段时期也许可以通过一些尝试，找到合适的方式并逐渐养成大家参与回收的习惯。如果居民在小区门口拆开快递，直接把纸箱留给快递小哥，快递小哥在等待其他人取件时，可以插空整理收集到的纸箱，等结束了一趟派送，就把空纸箱带回快递站。这些回收的纸箱，既可以零散地供有寄件需求的顾客使用，也可以攒够一定量，批量提供给有发件需求的商家。当然，也可以给快递小哥和顾客一些小小的奖励，让他们更有动力。

在近期这种新的配送方式下，如果快递公司能做些快递纸箱集中回收的尝试，真是极好的。那么，你要不要加入进来，试试把你的快递纸箱留下来，直接让快递小哥收走、回收利用呢？

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 14 版）