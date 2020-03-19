居家办公学习 九成受访者觉得自己需提高自制力

这段时间很多人居家办公或学习。居家办公学习对个人的自制力提出了更高的要求。自制力不够强，居家工作和学习的时候就容易分神、拖延。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，只有31.7%的受访者觉得自己自制力好，92.0%的受访者觉得需要提高自制力。

受访者中，男性占45.7%，女性占54.3%。00后占5.4%，90后占35.2%，80后占44.6%，70后占11.3%，60后占3.1%。

仅31.7%受访者自认自制力好

在河南某高校就读的梁帆（化名）最近在上网课，她发现在家学习需要很好的自制力，“在家里学习受环境影响比较大，如果比较懒惰，看上去轻松的网课，也会变得很难”。

在青岛某私企从事文案工作的柳倩是个90后，她坦言自己自制力不太强，“居家办公非常考验我的自制力。如果没有必须上午完成的工作，我就不会早起，醒了还躺在床上，半个上午就这样过去了”。

调查显示，只有31.7%的受访者觉得自己自制力好，35.0%的受访者表示一般，33.4%的受访者坦言不好。交叉分析显示，受访00后认为自己自制力好的比例最低（13.7%）。

现在在北京某互联网公司做公关的张艺，曾经兼职做过翻译，“这份工作需要线上完成，要求个人有较强的时间观念，也让我的自制力得以提高”。

现在张艺每天在家工作，除了参加线上会议，还要写策划书。她觉得自己工作时间安排得还不错，很有效率。

梁帆回忆，第一天上网课时，1个多小时的课，她总是走神，“我一会儿喝口水，一会儿被家人的动静打扰，学习效率因此受到了影响”。

柳倩说，安静的环境更适合做创意性的工作，“家里环境比较安静，其实是适合工作的。但是我确实不太自律，两三个小时可以写完的报告，我一直拖到晚上才做完，还觉得这一天下来挺累的”。

调查中，受访者表示，自己自制力不高，主要表现在容易被外界打扰、很难集中注意力做完一件事、做事拖延以及做正事前不停刷手机等方面。

92.0%受访者表示需要提高自制力

梁帆刚在网上看了“学霸”分享的网课学习心得，把自己的书桌好好地收拾了一下，还下载了辅助记笔记的软件，她觉得这样有助于提高自制力，也能让自己上网课时更加专注。

调查中，92.0%的受访者觉得自己需要提高自制力。

张艺觉得，在家工作和学习，首先要和平时一样按时起床，吃早饭。“虽然在家办公不用穿工作装，但我感觉还是要换掉睡衣，这样可以让自己从休息的状态中走出来，进入工作状态”。

“每天开始工作前，我会列个计划表，分清轻重缓急，比较难的任务，在上午状态好的时候完成，因为到了中午或傍晚，会想着赶紧完成工作去休息，不一定能攻克‘难关’。”张艺认为，提高自制力需要合理安排时间、劳逸结合，“我会给自己的工作设定时间段，如果完成了就奖励自己吃点零食，然后到阳台透透气。如果上午的工作效率高，我中午就稍微休息一下，玩玩手机游戏”。

提高自制力，62.5%的受访者建议学习提高效率的方法，60.6%的受访者建议屏蔽可能干扰自己的因素，54.2%的受访者建议在家中专门的区域工作学习，53.7%的受访者建议列出计划表，分解目标。

现在，梁帆和室友约定每天在群里互相监督、提醒，“可以在一些软件、小程序里设置一段时间，在这段时间里不能用手机社交软件，如果达成了这个目标，这段时间就会被记录为‘专注时间’，一天下来如果看到自己专注了八九个小时，还是很有成就感的”。

“把工作时间利用好了，等完成工作关掉电脑时，我会觉得这一天很充实，而不是浑浑噩噩就过去了。玩起来也更痛快。”张艺说。

中青报·中青网记者 孙山