超九成受访中小学生家长最近在担心孩子视力

这个学期，学生群体一直处于居家学习状态。孩子的视力问题也引起了很多家长的担忧。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2425名中小学生家长进行的一项调查显示，92.8%的受访家长最近在担心孩子的视力问题，孩子已患近视的家长对这一问题更焦虑。受访家长认为，接触电子产品时间过长、运动不足是近期孩子视力防护面临的主要挑战。95.1%的受访家长会注意引导孩子科学适度用眼。

92.8%受访家长最近在担心孩子的视力问题

家住山西的陈雨彤（化名）有个读高二的儿子，“我儿子近视达300度，他现在每天早晨一睁开眼，就开始玩手机，我说他也不听。我估计他最近近视度数又涨了，等疫情结束，我就带他去医院测视力”。

调查显示，92.8%的受访家长最近在担心孩子的视力问题，其中33.0%的受访家长直言非常担心。交互分析发现，孩子已患近视的家长非常担心的比例（36.6%）明显高于孩子未患近视的家长（29.9%）。

河北石家庄市民刘先明（化名）的女儿读初二，“我女儿近视达400度，还有点散光。她学习非常用功，家里的桌椅高度不太适合她的身高了，而且她用眼习惯不好，不注意坐姿，眼睛距离书本总是过近，学习起来就不注意中间休息”。

陈雨彤说，孩子居家学习这段时间每天都要上网课，她和丈夫要上班，孩子自制力弱，上完网课后经常玩手机，接触电子产品的时间大大增加了。

“户外运动能让视野开阔，能活络眼部神经，但最近这段时间孩子没怎么到室外活动过。”河北唐山某小学教师王晶颖（化名）说，她的儿子今年上小学三年级，最近阳光好的时段，出来溜达的人也多，她担心孩子抵抗力弱，不敢让孩子经常出来，“但是在室内做不了动静太大的运动，怕影响邻居”。

这段时间，孩子视力防护面临哪些挑战？77.4%的受访家长认为是孩子接触电子产品时间过长，62.2%的受访家长认为孩子运动不足，52.8%的受访家长发现孩子经常随意躺卧、坐姿不正。

西南大学教育学部副教授石隆伟表示，与传统课堂教学相比，在线学习模式下，学生主要依靠电子屏幕接受大量内容信息，更容易造成视觉疲劳，给视力带来损伤。

95.1%受访家长会注意引导孩子科学适度用眼

王晶颖说，她的儿子喜欢看电视，她以往不太限制孩子看电视的时间，但这段时间开始控制了。“我要求他每天看电视时间不超过一个半小时。白天日光足的时候，我就让他去阳台上晒太阳，数数楼下过了多少人、有什么新鲜事，他觉得好玩，每次都很听话地照做”。

刘先明最近在家办公，他工作之余会去督促女儿矫正不良坐姿，还会督促她每隔30分钟就休息一会儿。“我和她妈妈现在买蔬菜和水果，首选有益于孩子视力的，比如蓝莓、豆制品、菠菜等”。

“我现在看到孩子玩手机就会提醒他。”陈雨彤说，孩子平时需要用手机与老师同学保持联系，还要用电脑上网课，对着屏幕的时间已经很长，所以她把家里其他电子产品收了起来。“我最近和儿子谈了谈，提醒他如果这段时间不注意用眼，视力很容易下降。我还和他约定好要早睡早起，改掉不好的用眼习惯，比如躺着看手机、早晨一睁眼就玩手机等”。

调查显示，95.1%的受访家长会注意引导孩子科学适度用眼。

“我和老公做家务时，会叫孩子帮忙，出门买菜也会叫上他。就是为了转移他的注意力，帮他放松一下眼睛。”陈雨彤说。

石隆伟认为，居家学习，孩子上网确实需要引起家长的注意。“有家长反映，孩子会借口学习逛其他网站，使用电子产品的时间大大超过了以往。我认为家长可以给孩子安排一些家务，转移他们注意力，减少他们对手机的迷恋”。

75.7%受访家长希望课程形式多样化，减少孩子使用屏幕时长

陈雨彤觉得，当下居家学习形式主要就是上网课，课程形式单调，对视力不好，“我觉得对着电子屏幕学习和对着黑板不一样，前者更容易使眼睛感到疲累、酸胀。希望学校丰富课程形式，课程安排得更合理一些。”

王晶颖说，孩子的老师经常在微信群里提醒注意用眼，也会在每天的上午和下午的固定时间，各播放一次眼保健操音频，“班级统一做眼保健操比孩子自己做效果好太多。一是时间固定，孩子能形成习惯；二是集体进行，孩子参与更积极；三是孩子小，更乐意听老师的话”。

“老师上直播课时可以提醒学生注意用眼，注意不拖堂，课后作业也尽量以线下形式为主。”刘先明表示，线上学习期间，学校、老师、家长都很关心孩子的视力问题，“希望学校能结合这段时间学生居家学习的实际情况，制作科普小视频，对学生做好科学用眼宣传”。

关于孩子近期的视力防护，75.7%的受访家长希望课程形式多样化，减少孩子使用屏幕的时长；69.9%的受访家长希望有老师引导孩子做眼保健操、做运动；55.6%的受访家长希望规定不同年级学生每日线上学习时间；44.8%的受访家长建议在线学习平台设置护眼弹窗提醒。

石隆伟认为，在线学习模式需要学生具有较强的自主学习力、自控力以及理解能力。“考虑到学生视力发展和所处的学习阶段，我觉得大学生相对更适合在线学习模式，而中小学生更需要限制在线学习时长”。

受访中小学生家长中，孩子读小学的占55.0%，读初中的占34.3%，读高中的占10.7%。45.9%的受访家长表示自己孩子已患近视。

中青报·中青网记者 杜园春