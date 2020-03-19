丢失的记忆能否找回，这一点很关键

近日，因脑部受伤已经失忆30年的打工者朱家明偶然在收看疫情新闻时，忽然想起了家乡和亲人的相关信息，并在民警的帮助下找到了自己的亲人。

失忆30年还能恢复记忆，这样的例子十分罕见。失忆到底是如何造成的？为什么有的人能恢复记忆有的人却不行？

大脑不同区域受损会影响不同的记忆

记忆是人脑对经历过的事物的识记、保持、再现或再认，是进行思维、想象等高级心理活动的基础。

北京大学神经科学研究所研究员伊鸣告诉记者：“对于事件或事实的记忆称为陈述性记忆，就是老百姓们一般理解的记忆。概括来讲，陈述性记忆分为编码、储存、提取3个阶段。依据时间长短，又可以分为感觉记忆（如眼前看到景象）、工作记忆（几秒钟）、短期记忆（几个小时）、长期记忆（几天）、远期记忆（几乎永久）。”

此前，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的李澄宇研究组发现，秒级尺度内临时存储和使用信息的工作记忆，例如几秒钟内记下电话号码，是由大脑调用大量神经元通过瞬时放电来完成信息存储，这种临时存储就像电脑的缓存，会随着时间自然衰减。

另外，以往的研究证实，大脑的颞叶深部有一个特别的结构叫海马体：它一方面接收来自上方皮层经过高级处理的感觉信息；另一方面，又在构建事实和事件记忆痕迹中具有特殊作用，这些短期记忆和长期记忆的痕迹在海马体中储存一年左右后，就会作为远期记忆转移到其他脑区。

通常来说，远期记忆的内容是什么，决定了它存储的位置。我们的大脑存储区就像一个仓库，不同区域承担了不同的记忆任务。一旦某一部分受损就会影响到存储在那里的记忆。例如，海马体受损会造成近期的记忆丧失，并且对于新事物的记忆能力也会减退，但是那些久远的记忆并不会受到影响。

“而远期记忆储存在新皮层中，如果这些区域的神经细胞受损，无论是永久的结构性损害还是一过性（指某一临床症状或体征在短时间内出现一次）的功能性损害，都会导致远期记忆提取障碍。”伊鸣说。

治疗失忆要看能否打通记忆通道

人类的远期记忆要经过接受信息、记忆编码、信息存储等环节才会形成。在这条单向通道上，无论哪个环节出现问题，都会导致记忆的缺失。得了失忆症的人能否像朱家明那样找回失去的记忆，就要看他的记忆通道还能不能被彻底打通。

伊鸣说：“负责编码记忆的神经细胞叫印迹细胞。严重的脑出血、脑梗死、外伤、老年性痴呆症等会导致部分印迹细胞的死亡，从而使得这部分细胞编码的记忆永久丧失。但如果印迹细胞还没有死亡，而是因为某些原因造成信息提取障碍，那么一旦脑功能恢复，这部分记忆就能被重新提取出来。”

从神经科学的角度来看，朱家明之所以能找回记忆，有可能是他记忆的“存储器”因为外力作用发生了故障无法输出信息，但并未彻底失效，只是在一定时间内不能正常工作。当外部信息刺激足够强烈时，相关的印迹细胞被激活，他大脑内的记忆存储功能就恢复了运转。

此外，首都医科大学宣武医院神经内科副主任医师唐毅表示，记忆是否能够恢复，很大程度上取决于病因和疾病的严重程度。通常情况下，损伤不严重或者病因是暂时性的，如脑震荡等，失忆状态持续的时间就会比较短，多数病人不用经过治疗，记忆就能够恢复。

值得注意的是，巨大的心理压力、强烈的刺激等也会导致失忆症状出现，但是这类患者并没有大脑功能受损的迹象。科学家将其视为一种生存机制，即人类在下意识地压抑某些记忆来保护自己不受伤害。这些被压抑的记忆仍然隐藏在大脑中，只不过处于类似休眠的状态，如果患者愿意它们可以被再次唤醒。（本报记者 张 蕴 唐 芳 张景阳）