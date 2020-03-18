推想科技医疗AI紧急驰援意大利

面对持续蔓延的新冠肺炎疫情，意大利医疗机构面临着巨大的压力。

意大利罗马生物医学自由大学附属医院(Unicampus Bio-medicine Rome Hospital)第一时间向推想科技欧洲分部求援，希望能够尽快在其院内部署推想科技“肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统”。在此次疫情中，虽然该医院并非新冠肺炎的定点治疗医院，但是承担了更多的快速筛查新冠肺炎高度疑似患者，避免院内交叉感染的职责。

推想科技欧洲分部负责人孙一鹏带领团队紧急调配产品和人员，从法兰克福驱车前往罗马。“我们必须去，推想肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统有真正源于武汉疫情一线的真实病例，这对于意大利医护人员来说，是比黄金还要宝贵的救命工具。”孙一鹏说。

推想科技欧洲团队历经12小时奔赴至意大利抗疫一线，于罗马时间2020年3月16日凌晨2点抵达罗马。“推想一直都在做着正确的事情，用先进的科技为人类造福，是我们的理想，也是我们的价值所在。”孙一鹏说。

据介绍，推想科技“肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统”在研发过程中，与武汉同济医院进行深度合作，医院通过提供武汉地区典型的病例数据帮助推想训练模型，并与包括武汉大学中南医院在内的多家抗疫一线医院开展关于新冠病毒影像诊断的科研合作，是真正源于武汉疫情一线的真实病例，再应用于疫情一线的AI产品。

孙一鹏表示，“肺炎智能辅助筛查和疫情监测系统”对目前欧洲医疗机构来说，非常有实际应用价值。该系统遇到疑似新冠肺炎CT影像时，AI系统会立刻向医生预警，提示医生可能是新冠肺炎感染患者，请医生尽快处理，帮助医生提高诊断速度，尽快向客户医院反馈诊断结果，降低疫情扩散的风险，还可以帮助医生准确判断病人病情，为诊断和治疗提供依据，制定符合患者病症的精准诊疗方案，提高肺炎诊疗规范与质量。

据推想科技意大利前线工程团队反馈，罗马时间16日凌晨抵达医院后立刻投入到上线调试、系统对接等工作中，目前已经完成调试工作并取得院方验收。