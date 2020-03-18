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文化和旅游部：全国3714家A级旅游景区恢复营业

2020年03月18日16:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月18日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。文化和旅游部产业发展司司长高政表示，截至3月16日，全国已有28个省（区、市）3714家A级旅游景区恢复对外营业，复工率已超30%。

高政介绍，恢复开放的旅游景区主要为山岳型景区、开放型景区和市民公园等室外旅游场所，总体运行平稳，未出现疫情异常情况。

他说，为加强旅游景区疫情防控工作，抓好防控措施的实施和精准复工。文化和旅游部做了三个方面的工作：

一是坚持分区分级，精准恢复开放原则，避免“一刀切”，坚决落实好在所在地党委政府统一领导下有序开放的总体要求，推进低风险、中风险地区在严格防控的基础上精准有序开放。

二是深入摸排地方执行《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》各项规定情况，要求各地文化和旅游部门做好应急预案，严控景区开放人数，重点防范游客集聚带来的隐患。

三是及时发现问题、解决问题，加强点对点的调控，指导地方及时应对舆情社情，把负面影响降到最低，提高工作的针对性和有效性。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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