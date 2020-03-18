市场监管总局：营造放心消费环境 推进经营者首问和赔偿先付

人民网北京3月18日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。市场监管总局网络交易监管司副司长白京华表示，大力推行经营者首问和赔偿先付制度，包括鼓励线下无理由退货工作，具体采取四项措施去加强消费环境建设。

一是落实经营者主体责任。对消费争议最便捷的处理方式是化解在源头，要督促落实经营者主体责任，大力推行经营者首问和赔偿先付制度，包括鼓励线下无理由退货工作。同时积极探索消费纠纷多元化解决机制，推动消费维权关口前移，把矛盾化解在源头。

二是加强消费领域的诚信建设。通过建设消费投诉信息公示系统，在全国范围内推开消费投诉公示工作，针对消费者投诉集中的行业、企业进行投诉公示。将经营者被投诉的信息向全社会公开，强化信用约束和社会监督，督促经营者诚信守法。

三是开展形式多样的消费教育宣传引导工作。重点围绕元旦、春节、3·15、五一、中秋、国庆、6·18、双十一等重点时间节点，加强《消费者权益保护法》以及其他法律法规的宣传，倡导建立健康科学消费理念，引导经营者守法经营，教育消费者依法理性维权。

四是建立消费环境测评体系。市场监管总局委托第三方开展消费环境评价，委托中消协开展了全国大中城市的消费者满意度测评。