青春战“疫” 不负嘱托

让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。3月15日，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。”总书记的回信不仅鼓舞着北京大学援鄂医疗队的青年党员，同样也激励着奋战在疫情防控一线的首都青年学子。

“时代的接力棒如今传递到我们这一代青年手中，我们必将做到胸怀大志、心有大我、肩有大任、行有大德。”来自北京林业大学的付弋珈说，作为当代大学生，面对疫情要展现出青年一代的责任与担当，即便是在家乡，也要献出自己的绵薄之力来抗击疫情。

疫情发生以来，北京林业大学16个学院的485名学子成为了青年防疫志愿者，在全国25个省区市开展线下防疫相关工作。他们在各自的家乡投入到信息登记、交通值勤、物资发放、车辆登记、入户调查、社区消杀等疫情防控工作中，成为疫情防控阻击战中一支充满活力的青春力量。

在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领。在回信中，总书记向青年一代提出了殷切期望。即将奔赴教育扶贫一线的青年防疫志愿者张欣栾除了积极参加社区防控工作，还坚持在“云课堂”中努力学习教学技能。她说，青年党员不但要有满腔热情，还要不断提高自己，才能不负重托。

“作为计算机学院的学生，我们可以发挥专业特长，利用大数据分析为抗击疫情服务。”北京邮电大学2017级本科生刘倩芳说，奉献无大小，无论在什么时刻，青年学子都应该牢记使命，勇于担当时代责任。

在位于顺义新国展的入境旅客转运集散地，来自北京第二外国语学院的多语种翻译志愿者也穿上防护服，冲在了疫情防输入的第一线。这支志愿者队伍近半数都是党员，总书记的回信，使得这群年轻的95后、00后备受鼓舞。

“‘我是共产党员，我先上’这句话不是说说而已。我们这支翻译队伍虽然年轻，但我们和国家同呼吸共命运。”志愿者王欣宇说，在这场“大考”中，青年党员更要发挥先锋模范作用，不惧风雨、勇挑重担，在首都疫情防控一线发挥作用。

北京第二外国语学院翻译志愿者带队教师刘睿基说，这些天的一线抗疫经历，让他看到了新时代大学生勇担时代重任的可贵品质，也更加体会到青年是祖国的未来、民族的希望这句话的深刻内涵。“全体北二外翻译志愿者一定会牢记总书记嘱托，向世界展示新时代中国青年的良好风貌，当好传递中国人民友谊之声的桥梁，在这场没有硝烟的战场上，交出一份让人民满意的答卷。”(记者 王琪鹏)