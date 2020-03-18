疫情防控下 房颤患者如何做好疾病管理

心房颤动，简称房颤，是最常见的持续性心律失常，与冠心病、高血压病和心力衰竭等疾病有密切关系。房颤患者疾病突发率远高于常人，需要尽早发现和预防。在疫情期间，关于房颤我们要知道哪些知识？生活中要如何预防？怎样进行疾病管理？

2020年3月19日（周四） 10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请徐州医科大学附属医院院长、南京医科大学第一附属医院心内科副主任陈明龙进行视频直播，与您分享疫情防控期间，房颤患者该如何做好疾病管理。

专家介绍

陈明龙，主任医师，教授，博士生导师。南京医科大学第一附属医院（江苏省人民医院）心内科副主任，南京医科大学A类特聘教授，徐州医科大学附属医院院长。

中华医学会心电生理与起搏分会副主任委员，中国医师学会心律学专业委员会常委，中国生物医学工程学会心律学分会副主任委员。江苏省医学会心电生理与起搏分会主任委员，江苏省医学会心血管病分会副主任委员。亚太心律学会会员分会主席。

擅长

心血管内科相关疾病尤其是心律失常的诊治，特别擅长于复杂心律失常如房颤、房速及室性心律失常的治疗，得到业内人士的广泛肯定。

带你认识房颤

人的心房会随年龄增加而逐渐衰老，最终表现为心房纤维化。在左侧心房纤维化后，电传导就容易受到影响，从而导致房颤。很多人觉得房颤是一种老年病症，事实上很多年轻人也会出现房颤，多是由于神经介导致。而心肌病和家族直接的遗传也会导致房颤。所以说，导致房颤的原因有很多，日常生活中的预防和保护必不可少。

房颤会造成哪些危害呢？

1、形成血栓与栓塞，如果伴有其它栓塞高危因素，则脑卒中的年发生率可达4%。房颤患者脑卒中的高危因素包括以前有栓塞病史、高血压病、糖尿病、冠心病、心衰、左心房扩大、年龄超过65岁等。

2、引起器官衰竭，长时间房颤发生时容易导致心房的收缩功能减弱，心率加快时容易造成心脏衰竭，严重时还会导致各个组织器官功能减退甚至衰竭，首先是肺衰竭，引起下肢3、引起脑梗塞，房颤患者的心脏内易形成血栓，又比较容易使血栓脱落，而脱落的血栓随血管运输到脑部，引起脑梗塞是常有的事情。

4、诱发猝死，房颤是脑卒种最危险的独立危险因素，20%的中风事件与房颤有关。35%的房颤患者在一生中会发生一次或一次以上的血栓与栓塞事件，从而诱发猝死。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。