中国食用农产品价格连降两周

前段时间中国物价大幅上涨之势正在缓和。中国商务部17日公布的最新数据显示，3月9日至15日全国食用农产品市场价格比前一周下降1.2%，生产资料市场价格下降1%，降幅与3月2日至8日期间相比进一步扩大。

其中，猪肉批发价格为每公斤49.02元(人民币，下同)，比前一周下降0.2%；牛肉、羊肉批发价格分别下降0.1%和0.5%。30种蔬菜平均批发价格为每公斤5.21元，下降4.6%；6种水果平均批发价格下降0.9%。

受疫情影响，2月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.2%，其中食品烟酒类价格同比上涨16.0%，是影响CPI上涨的主要因素之一。

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇日前称，随着国内疫情防控成效不断显现，物资流通、企业复工复产加快，工业消费品供给会不断增加，这有利于价格保持相对稳定，CPI涨幅回落预计是大概率事件。

生产资料方面，3月9日至15日煤炭、钢材价格有0.1%—0.4%不等的回落，化肥价格有小幅上涨。(记者 李晓喻)