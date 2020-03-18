乌鲁木齐餐饮业陆续恢复堂食 “老字号”表现出色

“从昨日开始，店里人就开始多了，昨天来就餐的人数达到180多人了，生意渐渐有了起色。”位于乌鲁木齐天山区巴哈尔路南社区的阿日图什拌面馆店主玉努斯·吐尔地说。

阿日图什拌面馆是乌鲁木齐老字号拌面馆，1999年开办至今，大多数顾客都是慕名而来，尝尝味道。“11日复工时，我们主要做打包带走生意，记得第一天开门就有100多份拌面售出，近一周都是做打包带走生意，也不错，就是大家需要排队等候。”玉努斯·吐尔地告诉记者。

随着疫情缓解，乌鲁木齐餐饮业复工有序推进，3月14日，乌鲁木齐市官方发布《关于乌鲁木齐市餐饮服务业复工复产工作指引》。3月16日，乌鲁木齐餐饮企业有序开始堂食服务，青口肥牛火锅店、吾吾子羊羔肉、艾穆热面肺子、羊蹄、爆辣新疆炒米粉、新疆胖老汉椒麻鸡店等餐饮业“重启”堂食，街头港尾烟火气渐浓。

正值午饭时分，阿日图什拌面馆就餐顾客盈门，记者发现，顾客在入店前，都要完成鞋底消毒、体温检测、酒精消毒等这些规定动作后，才能入店就餐，就餐与以往不同，顾客间保持着足够的距离。

天山区巴哈尔路南社区党支部书记马研文说：“对于辖区的商铺我们想办法让其全部复工，当前复工率达到100%，鼓励其统筹运用‘线上服务、打包消费、堂食就餐’等灵活多样的经营模式，满足不同群体消费需求，有序推进餐饮行业全面恢复正常经营秩序。”

此外，对于恢复堂食后，社区每天对商铺的卫生消杀、防疫信息等都要例行检查，全面指导餐饮业恢复堂食后的规定和要求。“同时根据天山区和片区管委会的要求，我们也出台一系列对于复工复产企业的优惠政策，对于辖区商铺提供小额担保贷款、免房租、为返岗员工报销车费等。”乌鲁木齐天山区巴哈尔路南社区副主任许惠萍说。

记者走访发现，位于山西巷子、幸福路等陆续开放堂食的餐厅门口醒目处，都张贴着相应的温馨提示，以及每日餐厅内工作人员的体温测量信息与店内的消毒情况。“虽然恢复堂食服务，但我们还是不能掉以轻心，不能扎堆聚集，做好相应的防疫措施，不给病毒留机会，我们要加大督导和检查力度。”马研文说

走访中，也有不少市民对于开放堂食还是有些不放心。家住乌鲁木齐幸福路的吴先生表示，偶尔外出品尝一次还是可以，目前还是要考虑公共安全，不要凑热闹，等疫情完全过去后，想吃啥再去。(记者 陶拴科)