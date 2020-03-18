勤洗手、常通风、多锻炼、拒野味……在新冠肺炎疫情的“非常压力”下，人们养成了很多良好的生活方式和生活习惯。而疫情期间，全国发生的多起家庭聚集或外出聚餐病例让人们意识到，习以为常的“共餐共食”会为病毒传播创造“良机”，倡导推广“分餐制”，恰逢其时。

“分餐制”不是一个新概念。早在“非典”期间，不少地方就推行过公筷公勺、分餐等措施，在当时也曾获得广泛认同。但随着“非典”的结束，“分餐制”渐渐又被打入了“冷宫”。 究其原因，一是餐厅觉得成本高，增加了运营压力，没动力；一是消费者嫌麻烦，怕显得生分、矫情，不主动。但无论是否做到，一个普遍共识是：“分餐制”是一种健康文明的生活方式，值得大力倡导推广。

“共餐共食”是很多疾病发生的重要原因之一。根据世卫组织统计数据，食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率前列，而在疾病的各类传播途径中，唾液是最主要的途径之一。不分餐，就意味着一盘菜会被多双筷子夹来夹去，在共享美味的同时，也增加了感染、传播细菌和病毒的风险。此次疫情防控，再次提醒人们推进“分餐制”的必要性和紧迫性。

实行“分餐制”，革新用餐方式，有助于维护公共卫生安全。养成文明卫生的用餐习惯是对个人负责，也是对他人负责。不妨以此次疫情为契机，在全国范围内掀起一场“用餐革命”。可首先在餐饮行业实施“分餐制”、普及公筷公勺，让人们逐渐认可并习惯这种用餐方式，进而影响家庭用餐模式，推动整个社会的文明用餐。

当“公筷意识”深入人心，当“分餐制”成为一种习惯，人们的身体健康会得到更进一步保障，社会的公共卫生安全防线会更加坚固。何乐而不为呢？（徐 可）