鼓励生育，应强制男性休育儿假

出于自身职业发展考量和雇主有形无形限制，男性有假不休比较普遍，也是一大现实瓶颈，所以，为了让育儿假真正落实，必须由法律加以强制休假。

从2019年12月到2020年2月底，各国在进行大数据盘点时发现：一些低生育率国家的生育率，又降低了！

如韩国2月底宣布：人口出生率再创历史新低，婴儿出生数比前一年下降了7.3%。韩国2019年总和生育率呈现历史最低水平，每名女性平均生育0.92名子女，比2018年的平均数0.98进一步降低。

关于生育率，有一个参照系数——2.1。据联合国推算，标准的人口替代率，即保持人口数量稳定的生育率为2.1，意味着同一代女性所生育子女的数量恰好足够替代女性本身及其伴侣，同时考虑男孩多于女孩、女孩可能夭折等因素。

众所周知，作为世界第11大经济体，韩国政府为提升生育率做了很多努力：在资金上，自2006年以来已经投入185万亿韩元——约合1520亿美元，鼓励生育。

可是，对于政府的这些投入，韩国女工协会在一份声明中说：“政府的政策是基于这样一种简单化的成见，即‘如果我们多给钱，人们就会多生孩子’。”该协会还表示，首尔应该首先解决妇女“在职场遭受的残酷的性别歧视以及工作和家务的双重负担”。

这份声明揭示了一个问题——职场和社会对生育率的支持不到位。

在韩国最新生育率报出之后，媒体采访韩国女性，电脑工程师金裕美说：未婚女性在职场上往往会被问，“以后结婚了还会继续工作吗”？已婚女性又会被问“生了孩子之后还会继续工作吗”？

韩国女性家族部前长官郑贤伯说：“在这种不平等的环境下，年轻女性当然会选择事业，而非结婚生子。”

韩国妇女戏称现在的局面是“生育罢工”。“罢工”的原因有抚养孩子的费用、年轻人的高失业率、长时间加班、托儿场所有限以及职业妇女生育后事业受到影响等。

在韩国，男权统治的价值观仍然根深蒂固：据一项政府调查显示，近85%的韩国男性支持女性外出工作，但在被问及是否支持自己的妻子工作时，这一比例骤降到47%。韩国社会文化对女性家务劳动有着更多要求。

生育率持续走低，不仅困扰韩国，而是全世界的问题。英国、俄罗斯、匈牙利、日本、芬兰……诸多国家深陷其中。所以，从去年年底至今年2月，各国纷纷放出许多花样大招。

总结起来，一个思路，还是多多出钱给家庭解决育儿负担，比如，英国下调央行基准利率，减轻民众房贷压力；俄罗斯提高生育二胎“母亲基金”；匈牙利免费提供试管婴儿技术；日本少子化担当相卫建议给多孩家庭更多补助等。另一个思路是，延长育儿假，鼓励男性共担育儿。芬兰政府宣布，计划给新手爸爸跟新手妈妈数量相等的有薪假，让新手爸爸的陪产假几乎翻了一倍，增至7个月。

据了解，瑞典及冰岛等其他国家在给父亲更多假期后，出生率都有所提升。

就韩国来说，第一，在继续增加资金投入情况下，可以着重在共同育儿上下功夫，给予男性长时间带薪育儿假。共同育儿既是观念转变，也是具体行动。希望通过共同育儿，促使韩国男性树立女性经济独立更有利于女性发展，更有利于社会发展的观念，支持女性延续职业生涯。通过共同育儿，减轻韩国女性沉重的家务负担，给女性职业发展腾出时间。

为了使育儿假发挥作用，不能由男性自己选择。出于自身职业发展考量和雇主有形无形限制，男性有假不休比较普遍，也是一大现实瓶颈，所以，为了让育儿假真正落实，必须由法律加以强制休假。

强制男性休育儿假已经有了尝试。一家日本公司要求家中有不满2岁子女的男性员工每年必须休一个月的育儿假，在家带孩子做家务，并将育儿假放到了上司们的考核中，清除男员工休育儿假的最大阻碍。

第二，雇主应为女性创造良好的职业发展环境，为女性提供更长时间的带薪产假、育儿假；为生育女性提供更好的返岗培训；鼓励男性积极休育儿假；提供弹性灵活工作方式；提供育儿设施、哺乳设施等。

第三，政府应继续通过就业、住房、男女平等等方面的结构改革，创造鼓励国民养育子女的社会氛围，从工作岗位、保育、教育、居住、医疗等各个领域着手改变民众生活，鼓励生育。

第四，创立和落实好奖惩措施，对侵犯女性权益和阻挠男性休产假的雇主，予以惩戒，对支持生育后女性职业发展的雇主，女性就业比例高的雇主，鼓励男性休育儿假的雇主，政府给予税收等方面的奖励。

如果上述种种能落到实处，至少女性不需要做艰难的选择时，生育环境才开始进入改善的道路上来。（何蒙）