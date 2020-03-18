采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，中国新冠肺炎疫情逐渐趋于缓和。国家卫生健康委新闻发言人近日表示，总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。

提振信心的消息传来，心系桑梓的海外侨胞终于舒了一口气。近两个月来，中国举全国之力，为人民群众的生命安全和身体健康奋勇战“疫”。多国侨胞不约而同地向本报记者感叹：“这是一份博大的人民情怀！”

“在中国很有安全感”

最近，两条来自中国的新闻让泰国合艾华助中心秘书长魏光磊格外振奋：3月10日，中共中央总书记习近平专门赴湖北武汉考察疫情防控工作；12日，国家卫健委新闻发言人表示，总体上，中国本轮疫情流行高峰已经过去。

“国内疫情发生以来，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，多次主持召开中央政治局常委会会议、中央政治局会议等，专门到战‘疫’前线调研考察，这让我们海外侨胞真切感受到‘人民至上’的理念和战胜疫情的信心。”在魏光磊看来，中国抗疫取得阶段性重要成果，与中国采取的最全面、最严格、最彻底的防控举措密不可分。在这背后，是中国共产党和中国政府对人民高度负责的担当。

“人民利益高于一切”“生命重于泰山”“疫情就是命令，防控就是责任”……疫情发生之后，习近平总书记一系列掷地有声的话语让斯洛伐克华人青年联合商会会长周彦君既感动又踏实。

周彦君的父母、妻儿都在老家浙江丽水。最初，听说浙江疫情形势严峻，身在海外的他急得不行。但很快，家人便传来让他心安的消息：当地政府采取了及时到位的防疫举措，社区公共场所天天进行消毒，防疫宣传资料发到家家户户手中。“家人们都说，在国内很有安全感！”

武汉“封城”，火神山医院、雷神山医院拔地而起，全国医护人员火速驰援湖北，各省区市迅速启动重大公共卫生事件一级响应……近两个月来，中国积极战“疫”，各项“硬核”举措密集出台，为14亿中国人民筑起抵挡病毒的铜墙铁壁，也让海外侨胞由衷骄傲。

“我身边所有的外国朋友都认为，中国能在这么短的时间内控制疫情发展，很了不起！”肯尼亚中华总商会会长卓武感叹，实践证明，中国迅速采取的一系列防控举措有魄力、有成效，为尽快尽早战胜疫情打下了坚实基础，也充分表明中国政府把人民群众的生命安全和身体健康放在首位。

近日，在美国耶鲁大学校园内举行的一次研讨会上，耶鲁大学电机系访问研究员徐德清与现场来宾分享了中国抗疫的进展。“我很自豪地告诉大家，目前中国疫情扩散蔓延势头已得到基本遏制，为世界各国防疫争取了宝贵时间、积累了丰富经验。而这离不开中国果断、坚决、彻底的防控措施。中国不惜一切代价，不仅对中国人民负责，也为全球公共卫生事业尽责。”

“时刻把百姓放在心上”

在守牢防线、扎紧篱笆的同时，中国各地政府全力保障疫情期间的生活物资供应，让“宅”在家中的老百姓不愁“菜篮子、米袋子”，安安心心“家中购”。这也让海外侨胞在念及故乡亲人时，少了一份牵挂，多了一份放心。

“每隔一两天，我都会给国内的亲人打电话问候。舅舅、舅妈告诉我，在他们生活的汉口，日常生活物资都有保障，情况不错。住在上海的父母也说，物资供应充足，社区工作人员非常周到。从家人的话中，我能感受到，基层干部真的时刻都把老百姓放在心上。”澳中商业峰会主席杨东东说，每次听到电话那头的一声“安好”，他的心就定了。

“在这场突如其来的疫情面前，中国各级政府真正做到了以人为本、以生命为重，这是有目共睹、有口皆碑的。”杨东东感叹。

疫情期间，俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊一直住在江苏南京老家，这让他能够更近距离地感受基层防疫工作的细致入微。“在我居住的社区门口，有专人值班，为来往人员测量体温、登记信息。大门外还搭起临时的铁架，用于存放快递。最近，南京还打出促进消费‘组合拳’，面向市民和困难群体发放总额度超过3亿元的消费券。这些惠民生、促发展的举措都是‘人民至上’理念的有力体现。”

一手抓防疫，一手抓发展。2月21日，中共中央政治局召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。连日来，多地多部门陆续出台支持政策，为企业复工复产按下“快进键”。

徐德清设在浙江湖州、宁波的微总部创新基地，从2月上旬已开始着手复工事宜，而当地政府提供的一系列优惠政策让他的复工更加心中有底。“当地干部多次来现场听取企业困难及需求。宁波基地给所有入驻企业减免1个月房租，湖州基地力度更大，减免3个月房租。”

“习近平总书记日前考察武汉时强调，民生稳，人心就稳，社会就稳。中国领导人的人民情怀、广大党员干部为人民服务的精神、无数抗疫‘战士’为人民冲锋在前的勇气，汇聚成大仁大义的中国力量，感动了中国，感动了世界。”吴昊说。

“终于等到春暖花开了”

“是什么动力让你选择去武汉一线，难道你不怕吗？”“感觉自己是做这份工作的，这个时候应该要来。”

这段对话发生在周彦君和丽水市中心医院全科医学科主管护师李艳之间。相距万里的两人从未谋面，因为丽水市侨联近期发起的“百个侨团”结对“百名白衣战士”活动而成为“网友”。

2月中旬，李艳作为丽水市第五批赴湖北抗击新冠肺炎医疗队中的一员，驰援武汉。如今，她在一线战“疫”已一个多月。忙碌之余，她会在微信群中与结对的斯洛伐克华人青年联合商会会员们分享自己的战“疫”日常。

“每次看到老乡发来的照片，尤其是她与治愈患者竖起大拇指的合影，我们都特别感动，也为她骄傲。这种救死扶伤的精神，值得每一个人学习。”周彦君说。

疫情之下，中国党和政府始终把人民的利益放在首位，14亿中国人民亦紧紧团结在一起，以非凡的勇气与奉献精神，彼此守护，共击病毒。发生在普通中国人身上的小故事，几乎每天都在打动海外侨胞，也让他们为自己的同胞深感自豪。

旅欧作曲家朱培华回忆起春节以来在家乡杭州度过的时光，一件件近在身边的点滴小事总让他热泪盈眶。

“我记得1月底，在江南湿寒的冬天，我们社区的工作人员穿着棉大衣，24小时坚守在疫情防控检测点上。我还听说，一名下沉社区的女同志，为了给一栋出现疑似病例的居民楼内的居民提供服务，在阴冷的楼道里值守，一站就是6个小时，冷了只能跺跺脚。太不容易了！”朱培华说，这些耳闻目睹的暖心细节激发了他的创作灵感。他将这份感动写进乐曲中，创作出《出征，出征》《樱花雨》《你》等多首动人歌曲，在海内外侨界传唱。

“正是中国人民一条心，才迸发出战胜疫情的无穷力量。故乡疫情趋向缓和，我们海外侨胞心里就踏实了。”魏光磊说，他要继续向身边的外国友人讲述中国抗疫的精彩故事，传递中国战胜疫情的坚定信心与必胜信念。

近来，国内多地传来确诊病例“清零”的好消息。这些天，朱培华家中的窗外，已能望见不远处的钱塘江畔渐渐热闹起来了。“路边的玉兰花开了，路上的车子也多了一些。滨江步道上，孩子们戴着口罩，有的在放风筝，有的在骑脚踏车。在全国人民的共同努力下，我们终于等到春暖花开了！”