你们每一个人的样子，我们都会记住！

2020年3月17日，在驰援武汉抗击新冠肺炎疫情数十天之后，49支国家医疗队的3787名医务工作者成为第一批凯旋的人。动身时刻，熹微之中，他们也满含热泪，但这样的撤离几无悲伤，而是满怀希望。因为，战“疫”胜利的曙光已经到来。

我们会记住你们每一个人勇敢的样子。武汉危急，八方支援。一声令下，迅速出发。从1月24日除夕开始，全国各地共有346支医疗队4.26万人援助武汉、湖北。有的人还没来得及和家人吃上一口团圆饭，就匆匆赶往机场、车站。有的人瞒着家人，悄悄报名支援前线。有的人的孩子才刚刚几个月大。有的人也有家人病重在医院。“我不是不害怕，但是作为医生，这就是使命。”是使命让你们勇敢，是责任让你们逆行。

我们会记住你们每一个人专注的样子。治愈人数越来越多，新增确诊病例越来越少，重症、危重症病例越来越少，这都来自于你们的专注、专业和勤奋、辛苦。你们每天都要“封”在防护服里几个甚至十几个小时，不敢吃，不敢喝，甚至不敢上厕所。你们随时关注那些重症、危重症患者，一旦紧急，就立即采取措施，上无创呼吸机、有创呼吸机、ECMO……谁都知道，气管插管，最容易感染，但是你们没有一个人退缩，反而组成了一支“插管敢死队”。因为你们知道，每抢救回来一个病人，就给一个家庭多一份希望。医者仁心，大医精诚，白衣天使佑苍生。

我们会记住你们每一个人博爱的样子。你们要救治生命，也要安抚生命。在共同战“疫”的日子里，你们在ICU里为患者鼓励打气，在方舱医院里与患者歌唱共舞，患者出院时又相拥而泣，相约来年武汉赏樱。你们把患者当家人，患者出院成为你们最大的快乐。“那些说星星很亮的人，是因为没有看过医护人员的眼睛。”

武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民！这又是因为，武汉曾有你们这些逆行的英雄。你们与武汉同甘共苦。在这里，你们用自己的生命拯救别人的生命。

依然还有近300支医疗队奋战在武汉、湖北抗疫一线，他们用同样的勇敢、专注、博爱去竭尽全力救治每一位病患。

幸得有你，山河无恙！

（作者为本报评论员）