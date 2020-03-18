运得出，全力以赴保畅通

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保障米袋子、菜篮子，运输环节也很关键。为此，冷链物流企业及时存储保鲜，对接好供销两端，每日不间断供货补货；运输管理部门开辟绿色通道，上线电子通行证等，大大提高通行效率；配送服务队伍建立线上上报制度，分段精准配送……确保把新鲜、充足的主副食品送到百姓家中。

果蔬米面等主副食品生产出来后，怎样顺利、及时地运送出去，让老百姓吃到保质保量、新鲜放心的菜品？记者进行了探访。

冷链物流企业——

对接供销两端，及时存储运送

从蛋鸡养殖大户家里，到蔬菜种植大棚，再到食用菌种植基地，这是江苏大桥冷链物流有限公司负责人乔闯一个月来固定走的路线。这天，他最先到的是红德养殖场，几栋养殖大棚外摆放着空余的筐子：这家的鸡蛋不会积压在家了。

“疫情期间，公司冷库派上了大用场，为当地的农副产品种养大户和经营户避免了几百万元损失。”在宿迁市沭阳县，乔闯开设的冷冻冷藏物流集散中心设有2万个冷链仓储储位，从事仓储管理、生鲜配送、流通加工。

乔红德是本地一家种养大户，养了6万多只蛋鸡，春节后的几天正好是产蛋高峰期。“一天就能产6000—7000斤鸡蛋。天气回暖，鸡蛋磕磕碰碰的不耐存。”乔红德十分苦恼。乔闯组织员工先把冷藏室的米面粮油暂时腾出来，把鸡蛋存储保鲜。周边有不少养殖户，他又一家家上门摸清情况，一边储藏一边销售，陆续存了近500吨鸡蛋，价值300余万元。

当地另一家农产品种植、加工省级企业江苏大福农副产品有限公司也遇到了麻烦事。这家省重点扶持的“菜篮子”工程公司负责人尚春阳坦言，公司每天生产豆芽5吨多，市场上需求量极大，可受疫情的影响，他们难在了运输上：“运不出去，智能孵化室里约200吨的豆芽只能烂在孵化桶里。”

为了打通运输环节，乔闯大年初一就迅速与县里联系，为冷藏车办理好农产品运输通行证。了解到大福公司的情况后，他每天安排几辆车，将新鲜豆芽运送到宿迁华东农贸市场以及沭阳惠民农贸市场，保障了蔬菜市场的供给。“疫情期间，很多老百姓来农贸市场都会大量采购，就怕货源不及时。冷藏车不间断给我们供货补货，特别及时。”沭阳惠民农贸市场的工作人员说。

随着沭阳县疫情防控形势渐好，市县区之间的检测关卡放行。公司的冷藏车也派上了用场，源源不断将农产品向外地批发市场运送。

“大白菜、小青菜、黄瓜、西红柿等生鲜果蔬和米面粮油，每天配送的量都在15吨左右。”乔闯算了一下，仅上个月就通过仓储、配送和流通，为种养大户和经营户避免了900多万元经济损失。

运输管理部门——

开辟绿色通道，提高通行效率

“走绿色通道，不用停车查验。”核对信息、完成消杀，李林敬了个礼，引导一辆从陕西渭南出发满载蔬菜的大货车快速通过长安路防疫检查站。李林说，“这里是由南进入西安市的主通道，这几天车流量增长了四五成，我们为运送肉蛋禽奶等生活物资的车辆开辟了绿色通道，全天都有警力值守进行疏导，确保生活物资能够顺利投放。”

李林是西安交警雁塔大队副大队长，疫情发生后，李林就将办公室搬到了防疫检查点，已经40多天没有回家。“全力保障复工复产期间群众的生活必需品供应是现在工作重中之重，我们尽量为运输减少中间环节，让货物更快地送到指定地点。”

为了解决“进城难”问题，西安交警部门原则上对进入西安市所有货运车辆实行“无障碍”通行，杜绝货运车辆因登记、核查造成交通拥堵。落实应急物资的应急车道、货运车辆的绿色通道和本地外地车辆的分道行驶制度，确保绿色通道和应急车道24小时绝对畅通，保障生活物资运输。

西安交警部门还上线了“开（复）工运输货车电子通行证”“外地号牌车辆电子通行证”互联网办理功能，司机填写好信息后申请便可自动生成电子通行证二维码，执勤交警一扫，车辆信息、通行轨迹一目了然，大大提高了通行效率。

既要进城快，城里也要跑得顺。鑫朱雀批发市场是西安南郊最大的农贸批发市场，该市场负责人说，“每天有70多吨的米面油和蔬菜水果上下货，私家车也多起来，乱停乱放，很容易造成拥堵。”“你别急，我们帮你想办法！”交警雁塔大队执勤三支队民警程东说。

了解市场情况后，交警雁塔大队对核查确为市场经营户的，由市场管理办公室出具《经营证明》，民警对相关证件、出行路线进行检查并对车辆完成消杀后予以放行。并在鑫朱雀批发市场增设值守点，以定点和巡查相结合的方式，维持市场交通秩序，保证民生物资的顺利运输。

“疫情防控工作以来，大队先后保障鑫朱雀农贸批发市场民生物资运输车辆2100余辆，涉及蔬菜、水果、米面油、肉蛋等民生必需品3000吨。”李林说。

配送服务队伍——

线上统一调度，分段精准配送

“豆角、苦瓜、生菜、茄子……”仔细核对过后，黑龙江省亚布力林业局有限公司机关服务队一组队员刘志华跳上皮卡车后厢，将一兜兜食材抱给车下的同事，一旁的小区单元长则在单元门前接“第三棒”。

“能买到的我们都会陆续派送，大家不要着急。”组长刘鸿鹏拿着小喇叭，向一排排居民楼边走边喊。在确诊多起新冠肺炎病例后，亚布力林业局有限公司全面封闭了山下地区的161栋楼房956个单元，同时，迅速成立了8支配送服务队，为实施封闭管理的18669人提供全面生活服务保障。“这皮卡车，就是大伙儿的‘菜篮子’。”刘鸿鹏笑着说。

刘志华所在的服务队一组，由亚布力林业局有限公司的7名机关干部组成。“我们最近是‘789’工作制，一周七天早八晚九连轴转，但再苦再累，都值得！”刘志华说，一天10个小时里，仅是他们一组，就能完成两百三四十户居民的配送任务。

为有效保障居民生活需求，亚布力林业局有限公司建立“居民—单元长—楼长—社区—林业局调度处”线上上报制度，调度处统筹、指派任务后，采购来的食品物资再由“服务队—单元长—住户”分段精准配送。“大家各司其职，避免交叉感染不说，效率还高了不少！”刘志华说。

一个多小时后，车后厢慢慢空了。“下一轮送菜开始喽！”回到车上，刘志华扫了眼微信上的“新订单”，熟练地驶出弯曲的小路，朝着定点超市开去，“那边负责的同事已经快买完了。”刘志华介绍，“我们队7个人，统筹、采购、配送各有分工，我主要负责配送。”

疫情期间，很多商超歇业，刘志华和同事们不得不去较远的“定点超市”采购，有时遇到大雪封路，超市到货延迟，刘志华只能一边等，一边向小区的单元长和楼长解释。“最晚一次等到晚上9点。”刘志华一边开车一边回忆，“我们倒没啥，就怕再晚配送该影响居民休息了。”

皮卡车在超市门前停下，刘志华和同事们进进出出，不到10分钟，早被分装好的蔬菜、米面粮油就填满了皮卡车的后箱。“来，给盖上！”刘志华和同事们扯开一张薄被，“天儿冷的时候，不盖上容易把菜冻坏了。”说这话时，刘志华的眼镜上沾满了雾气。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 13 版）