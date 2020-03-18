习近平总书记3月15日给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，向他们和奋斗在疫情防控各条战线上的广大青年致以诚挚的问候。习近平总书记在信中写道，“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”

在这次抗击疫情的斗争中，以“90后”为代表的青年一代不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，充分展现了新时代中国青年的精神风貌。在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。

“总书记的回信让我们倍感振奋、备受鼓舞！”“我们要在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领”……习近平总书记的回信极大地激励了全国高校师生，大家纷纷表示，一定要不惧风雨、勇挑重担，“让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花”。

彰显青春的蓬勃力量

习近平总书记指出，“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。”

“总书记在回信中对青年党员在新冠肺炎疫情防控斗争中的突出表现予以肯定，这让我们倍感振奋！”上海交通大学团委副书记张怡凡说，在疫情防控斗争中，已有2000多名交大青年向社区、学校、社会组织报到，在各个领域做出力所能及的贡献，其中“90后”党员比例达25％。

“先有国，后有家，在前方我尽一份力，后方的大家就安全一分。”近日，复旦大学附属中山医院青年护士梅静骅在疫情防控一线光荣地加入了中国共产党，“我会更加奋勇向前，拿出‘不破楼兰终不还’的拼劲打赢这场没有硝烟的战争！”

“前两天上内科学呼吸系统的课时，视频开始老师第一句话是‘同学们，我现在还在发热门诊，在战疫第一线’，那时，我真切感受到这些英雄就在我的身边。”北京大学医学部口腔医学专业2017级学生赵虹乔说，作为一名医学生，要更加努力地学习专业知识，练就过硬本领，“有朝一日像这些师长们一样，以仁心仁术济世救人，为党和人民做出自己的贡献！”

北京航空航天大学飞行学院2018级学生余汉明是土生土长的武汉人，疫情发生后，他一直留在武汉，主动报名成为一名社区志愿者，负责门岗值守、买菜跑腿、上门送药等各项任务。“代购采购的工作虽然繁琐，但居民的笑容和衷心的感谢就是我最大的动力。3月5日，我正式向党组织递交了入党申请书。”余汉明说。

“看到总书记的回信时，我正组织学校600多名青年志愿者参与抗击疫情专项志愿服务活动，通过线上辅导防疫人员子女等方式，为疫情防控贡献绵薄之力。”陕西师范大学地理科学与旅游学院2017级旅游管理专业学生李杨源表示，将牢记总书记嘱托，带动更多同学参与到各类志愿服务中来，用实践练就过硬本领，用实干扛起青年责任。

让党旗在一线高高飘扬

“我是党员，我先上！”“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”……大家纷纷表示，要继续发挥党员作用，为打赢疫情防控阻击战贡献自己的力量。

厦门大学附属翔安医院支援湖北医疗队护士张楠是“90后”，两天前，她刚被发展成为一名预备党员。“火线入党后，看到总书记的回信，我更为自己是一名党员而感到自豪。”张楠从1月开始，就一直冲在抗疫一线，主动进入重症病房、为患者采集咽拭子、帮助医护人员穿脱防护服……“虽然我是一名新党员，但我早已按党员的标准来要求自己。在党和人民需要的时候，我们责无旁贷。我和我的伙伴们将不辜负总书记的嘱托，以精湛的专业技能和对患者细心的关怀，向国家和人民交上抗疫的优秀答卷。”张楠信心满满。

武汉大学第二临床学院辅导员王黄磊，如今担任中南医院医疗队临时党支部书记和综合协调组副组长，在听到总书记回信时，他正在武汉市第七医院协调物资捐赠工作。回忆起50多天来的防控工作，王黄磊深有感触：“面对疫情，‘90后’的勇气、毅力与决心令人赞叹。我们临时党支部的年轻人，有的主动请缨走进重症监护病房，有的排除万难运送爱心物资，他们稚嫩的肩膀在风雨中越来越充满力量。”

不畏艰难、冲锋在前、舍生忘死，是青年党员的责任与担当。从新冠肺炎ICU值班出来，浙江大学邵逸夫医院护士耿涛看到了总书记的回信。“总书记对我们‘90后’青年的高度肯定，让我们从心里感到温暖与骄傲。”耿涛说：“一个多月来，虽然每天的工作都非常辛苦，但看到患者在我们的救治下转危为安，就觉得一切都值得。我们一定牢记总书记的教导，在为人民服务中茁壮成长，让党员的旗帜在抗疫一线高高飘扬。”

“抗击疫情，青年党员勇敢冲锋，展现出当代青年的不屈韧劲与奉献精神。虽然不能上一线，但我们也在科研攻关、参军报国、志愿服务等方面，以一名党员的标准，时刻准备着！”中国人民大学马克思主义学院博士生祝伟伟和北京交通大学机电学院2016级机械电子工程专业本科生闫泽宇说出了高校广大学生的心声。

在为人民服务中茁壮成长

习近平总书记强调，“希望你们努力在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，继续在救死扶伤的岗位上拼搏奋战，带动广大青年不惧风雨、勇挑重担，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。“在抗疫斗争中，许多医护人员是只比我稍大的同龄人，他们身上彰显着青春的蓬勃力量。”北京大学医学部公共卫生学院2017级本科生曾芷青表示，要珍惜学习时光，磨练过硬本领，把自己的发展同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起。

看到总书记的回信时，哈尔滨工业大学航天学院2015级博士生邱实正在进行“阿斯图”微纳卫星的软件攻关。“春节期间，我们圆满完成了新技术试验卫星的测试工作，如今又紧锣密鼓地投入到新的任务中。我们一定会用行动证明，新时代的中国青年是好样的！”邱实说。

“总书记的话是嘱托，也是鞭策。只有勤练内功，在自己所学领域中突破创新，才能在战疫中显身手，进而才能在实现中华民族伟大复兴的征程中，肩负起时代赋予的责任和使命。”清华大学药学院博士生陈双全说。

“这段时间，我参加了‘医心战疫’志愿活动，为医护人员的子女辅导功课。我还是社区志愿者，协助社区干部做好基层联防联控。”天津大学医学部智能医学工程专业2018级本科生黄依宁在结束一天的“医心战疫”志愿活动后，看到了总书记的回信，“身为青年一代，我一定要继续拼搏奋战，用实际行动贯彻落实总书记的重要指示精神！”

山东大学基础医学院2017级本科生钱竞予说：“疫情防控期间，我看到了许许多多有理想、有本领、有担当的青年一代，他们都是我的榜样。作为医学生，更应该学好基础知识、掌握医学技能，时刻准备着到祖国最需要的地方去！”

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 04 版）