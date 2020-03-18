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吉林372人抗疫一线火线入党

近四成为“90后”

2020年03月18日08:52 来源：人民网－人民日报

人民网长春3月17日电  （记者孟海鹰）“我是一名入党积极分子，请把我安排在疫情防控的最前线！”吉林省抚松县公安局交警大队“90后”民警生家源主动请战。他戴着简易防护口罩和手套，在零下30多摄氏度的严寒下坚守在路口三天三夜，困了就在车上眯一会，饿了就吃一口泡面；“让我来，我没有孩子，没有那么多后顾之忧”，白山市疾控中心检验员周菁起早贪黑，在实验室里连续完成539个样本的检测。在抗疫一线，“90后”成为一支冲锋在前的生力军。吉林省火线入党的372名党员中，“90后”占39.3%。

火线入党的吉林大学第二医院副院长秦彦国，带队整建制接管武汉华中科技大学附属同济医院中法新城院区B9东疗区。他们构建新冠肺炎防治远程视频会诊平台，仅用5天时间就研发出新冠肺炎病毒防喷溅装置，完成一次性咽拭子采集透明防护罩设计，收治新冠肺炎重症患者74例、累计治愈出院55例。

吉林支援湖北危重症救治医疗队队员、北华大学附属医院副主任医师孔祥敏，抗疫期间先后向党组织递交了4篇思想汇报。进入医疗队后，她看到党员事事冲锋在前、处处发挥表率作用，备受鼓舞。3月8日，49岁的孔祥敏在抗疫前线光荣入党，面对党旗流下了激动的眼泪。

不只是医护人员，在抗疫一线奋战的公安干警、基层干部中也涌现出一大批先进分子，他们在这场严峻的斗争中感受到党的力量、党的温暖，思想认识不断深化，政治上更加成熟、坚定。长春市双阳区双营乡新胜村会计刘可新，在疫情来袭时冲在前面，以最短的时间组织志愿者进行全面排查、宣传防控。2月17日，他被吸收为中共预备党员。目前，全省抗疫一线有211名医务人员火线入党，124名高级知识分子向党组织提出入党申请，49名社区（村）工作者被吸收为预备党员。截至3月13日，吉林省有5779名先进分子在抗疫一线递交入党申请书或提出入党申请。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 11 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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