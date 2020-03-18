“我年轻，我先顶上”，29岁的彭银华主动请战、奔赴抗击疫情第一线，用生命践行了一名医生救死扶伤的崇高使命。12年前，在汶川特大地震抗震救灾中，武汉提供了医疗援助。今天，12位汶川村民驱车千余公里，将村民自发筹集的6卡车蔬菜送到武汉。

沧海横流，方显英雄本色。这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。对我们来说，这是一次危机，也是一次大考。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。疫情防控工作取得的积极成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。国际社会普遍认为，中国采取的坚决有力的防控措施，展现的出色领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，为世界防疫树立了典范。

在疫情防控阻击战这场大考中，全党全军全国各族人民交出了一份合格答卷：各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，展现了人民子弟兵忠于党、忠于人民的政治品格。广大人民群众众志成城、守望相助，湖北人民特别是武汉人民识大体顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，展现了坚韧不拔的顽强斗志。广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳，为疫情防控作出了重大贡献。

疾风知劲草，板荡识诚臣。干部政治上过不过得硬，要看关键时刻靠不靠得住。在疫情防控阻击战这场大考中，绝大多数党员、干部把初心落在行动上、把使命担在肩膀上，主动担当、积极作为，靠前指挥、冲锋在前，不辞辛苦、持续奋战，有的甚至献出了宝贵的生命。事实证明：在抗疫斗争中我们的干部队伍是好的，是经受住考验的。同时应该认识到，经受住急难险重任务的考验，要求党员、干部不仅有担当的宽肩膀，而且有成事的真本领。这次大考不仅考验了党员、干部的思想品质和工作作风，而且考验了党员、干部特别是领导干部在危机面前的应对能力、治理能力。新冠肺炎疫情发生后，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。这次应对疫情暴露出一些领导干部的治理能力和专业能力明显跟不上，必须引起高度重视。领导干部要从这次大考中总结经验教训，自觉增强综合能力特别是驾驭复杂局面的能力，学习掌握自己分管领域的专业知识，使自己成为内行领导，既有想干事、真干事的自觉，又有会干事、干成事的本领，在一次次大考中交出让党放心、让人民满意的合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 09 版）