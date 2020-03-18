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湖南今年将种粮7150万亩

2020年03月18日08:52 来源：人民网－人民日报

人民网长沙3月17日电  （记者王云娜）记者从湖南省农业农村厅获悉：近日，湖南召开全省早稻生产推进落实视频会议。会议明确，湖南今年粮食生产的目标为，播种面积达到7150万亩，产量达到605亿斤。当前正值早稻育秧的关键时期，全省各地要突出一个“抢”字，抢抓季节、抢抓进度，按照双季稻平衡高产要求落实早稻生产安排，迅速将1830万亩早稻面积落实到乡镇、村组、农户和田块。

会议强调，各地要切实担负起遏制耕地抛荒的属地责任，充分发挥好乡村两级组织的动员作用，采取集中流转、代耕代种、联耕联种等方式推动抛荒耕地复种。要抓紧对长株潭地区的休耕耕地进行复耕，省财政对休耕复耕耕地田间基础设施修复给予每亩100元补助。要切实落实“种地得补贴，不种地不得补贴”的要求，认真核查种植面积，按政策规定发放耕地地力保护补贴。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 07 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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