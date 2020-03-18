凝聚同心战疫的磅礴力量

抗击疫情，各民主党派、工商联、无党派代表人士、港澳台同胞、海外华侨华人、新型社会组织等展开行动，汇聚起同心战疫的磅礴力量。农工民主党向有关部门报送各类信息数百篇，涉及患者诊疗、病毒隔离防范、医护人员防护等诸多方面；民建动员广大会员企业坚定信心决心，积极做好复工复产与疫情防控两篇文章；全国工商联组织民营企业捐款捐物。

同心战疫，首先是思想上同心同德。疫情发生以来，党中央高度重视，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，举全国之力、集优势兵力，打响了疫情防控的人民战争，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局。疫情就是命令，防控就是责任。包括民主党派在内的统一战线各界人士，积极响应党中央号召，把做好疫情防控作为当前最紧迫、最重要的政治任务，以实际行动践行中国特色社会主义参政党的使命担当，诠释着民主党派是中国共产党风雨同舟的好参谋、好帮手、好同事，见证着众志成城、共克时艰的决心意志。

同心战疫，表现在目标上同心同向。多党合作、政治协商是我国国家治理体系的重要组成部分，坚如磐石的爱国统一战线是战胜疫情的重要支撑。突如其来的新冠肺炎疫情，给人民群众的生命安全和身体健康带来威胁，也不可避免给经济社会发展带来冲击。面对“大战”“大考”，民主党派动员各级组织、所属团体、基金会以及个人捐款捐物，海外侨胞采购一批批口罩、医用手套、防护服等物资驰援祖国，“加油！中国！你从来铿锵，历尽风霜总会见阳光！”港澳台同胞创作的歌曲，为战胜疫情加油鼓劲。各民主党派和统一战线人士以肝胆相照、荣辱与共的信念，以守望相助、同舟共济的情怀展现每一个中华儿女的责任担当。

同心战疫，体现在行动上同心同行。据不完全统计，疫情发生以来，各民主党派中央直接向中共中央、国务院报送意见建议22篇，向全国政协和中央统战部、教育部等部门报送的社情民意信息共计1700余件，有的立即得到相关部门采纳，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。与此同时，在抗击疫情的主战场上，共有6万余名民主党派医卫工作者，他们写下请战书、请愿书，义无反顾奔赴防疫一线……事实证明，把最广泛的爱国统一战线的力量发挥出来，每一个人都尽一份力，就能为战胜疫情凝聚更大力量。

上下同欲者胜，同舟共济者赢。如期实现全面建成小康社会的目标时间紧、任务重，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利，需要包括民主党派在内的统一战线各界人士齐心协力。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。同心协力战胜疫情，矢志民族复兴的梦想，统一战线大有可为。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 05 版）