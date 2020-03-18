武汉：“最高礼遇”送别医疗队员

“真的没想到，分别来得这么快。”3月17日上午，站在即将离别的四川医疗队队员面前，武汉市红十字会医院院长熊念依依不舍。按照上级的安排，在该院支援的80名医疗队员将启程返回四川。

熊念原本的设想是，待战“疫”任务结束后，和前来支援的四川医疗队员一起植树，留个纪念。但因为事发突然，来不及了。

于是医院做了一个短视频，记录这段“刻骨铭心的友谊”，表达“最衷心、最衷心、最衷心的感谢”。“有太多太多的故事、太多太多的回忆，让我们把它记住。”熊念说。

3月17日，首批49支国家医疗队的3787名医疗队员踏上返程路。在武汉期间，这批医务人员在当地14家方舱医院和7家定点医院开展医疗救治服务。

来自江西省人民医院国家紧急医学救援队的护理团队在江岸方舱奋战了26天，主要负责医疗、护理、放射及医院感染管理工作。

90后护理组副组长涂乐佳说，看着病人一个个康复出院，特别有成就感。在武汉不仅收获了一群并肩作战的战友，还多了一群不一样的朋友。

宁夏医疗队的护士樊瑞曾无数次盼望回家，如今真的要回了，却高兴不起来。“在武汉虽然只有短短的43天，但我们已经不知不觉爱上了这里，不是因为这座城市的美景、美食，而是因为这里的人。”

樊瑞说，在武汉客厅方舱医院，大家一起跳手语舞、健身操、唱歌，有个阿姨甚至把樊瑞认作干女儿，表示等武汉“康复”了要带她去登黄鹤楼、看樱花、吃小龙虾。“虽然这是我第一次来武汉，这里却像我的第二个家乡。”

在武汉客厅方舱门口，一位志愿者扮成卡通人物皮卡丘，举着“谢谢”的牌子，与即将离开的江西、江苏、新疆医疗队挥手道别。得知医疗队即将离汉的消息后，他原本想送一些礼物给医务人员作纪念，但什么都买不到，“就把自己送过来了”。很多医护人员在车里看到这个笨笨的皮卡丘直呼“太可爱了”，学着皮卡丘的声音一边挥手一边说“皮卡、皮卡”。

在四川医疗队员临行前，驻地酒店经理吴妍芳拿出了一件防护服，让队员们逐一签上名字。她希望通过这种方式记住这些帮助过武汉的医务人员，也表达自己深深的感谢。

为确保援汉医疗队车辆人员顺利安全有序离汉，武汉交警出动3000名警力，以“最高礼遇”为医疗队返程护航。沿途，医疗队车队经过之处，执勤的交警们都立正敬礼，表达敬意。

中共湖北省委常委、武汉市委书记王忠林来到武汉客厅方舱医院，送别即将启程的医疗队员。他说，医护人员承受了常人难以想象的身体和心理压力，武汉一个个治愈数字的背后是你们用鲜血和生命换来的。你们是光明的使者、是希望的使者、是最美的天使、是真正的英雄，武汉人民永远感谢你们。

本报武汉3月17日电

中青报·中青网记者 王鑫昕 谢宛霏 孙庆玲 雷宇