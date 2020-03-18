守得云开，战至疫消——6人小队援鄂记

人民网北京3月18日电 “魑魅魍魉病虫生，寒冬时节阴霾沉，大年前夕江城封，统帅号令庚子晨。”2月17日，上海市第一人民医院内分泌代谢科的冯晓云、孙海燕、林毅、陈蕊华、章志建和马宇航6位医师小队接到召令后，没有丝毫犹豫，义无反顾加入到了支援一线的队伍中，共同奔赴雷神山。

出征前，巾帼去青丝，须眉成板寸，大家都无怨无悔。年轻的马宇航医生说：“作为老家湖北的上海医生。这次出征驰援武汉就是回家参战，责任重大，使命光荣。”

到达雷神山以后，6人小队被分配到了C1和C3两个病区。雷神山的工作是繁忙而繁琐的，从空空荡荡的毛胚房开始，一桌一椅、一床一垫，一个垃圾桶，一个置物架，全部都要自己布置。衣服挂哪里？自己来贴粘钩；清洁区污染区怎么分？自己贴标签；东西放哪里？货架自己搭。许久不干体力活的大家因为上下搬运而腰酸背痛，林毅医生笑侃：“当了几天搬运工，小肌肉都练出来了，堪比健身效果。就当是大战之前的热身运动。”

经过前期充分的准备和实战演习，雷神山病区从2月23日吹响了战斗的号角，病区收治了第一批新冠肺炎患者，6人小队也全部进入战斗状态。在林毅，马宇航，孙海燕，冯晓云医生所在的C1病区，当天就收入院31名患者。林毅医生本该中午12点就下班的，但为了妥善安置患者，一直加班到晚上10点，才从雷神山回到酒店。一身疲惫的他，还要进行自身及房间消毒，直到半夜十二点，才躺到床上。

C3病区当天也收治11名患者，开始的几天，每个当班队员都自觉加班，一丝不苟地收集病史资料。六人小队虽然不在一个病区，但是大家配合默契，取长补短，相互借鉴，共同成长。

冯医生业务能力强，对待患者热心亲切，善于发现和及时处理病人的病情变化；孙医生耐心细致，做事一丝不苟，用同样的认真和态度对待每一位患者和每一件临床工作；林毅、章志建和马宇航三位男医生都是学霸型暖男，擅长及时学习指南更新和各项操作，根据病情分析患者转归及治疗方案选择，还能对病人提出的任何疑问都能耐心地进行完美解答。

雷神山没有现成的诊疗规范，冯晓云、孙海燕、林毅、马宇航医生就齐心协力组成了一病区的病史质控小组，马宇航医生还自告奋勇建立了三级查房病程录模板，并第一个出色完成了质控任务。

章志建医生每个当班都会仔细查阅病史资料，发现病房里很多病人信息不全，花了一个下午时间逐个房间沟通，重新收集了所有患者的个人信息。他发现很多新冠肺炎患者都合并糖尿病，高血压等代谢性疾病，所以他利用休息时间，主动查阅文献，分析患者临床数据，研究如何更好的诊治患者。

咽拭子是明确患者是否痊愈的重要依据，这个操作需要靠近患者的嘴巴，压舌板压住舌头，擦拭患者的咽喉部，一个小小的刺激，就容易引起咳嗽和喷嚏，导致大量气溶胶，大大增加感染风险。陈蕊华医生和护士从早上6点不到，花了两个小时，跑了15个病房，获取了21例新冠肺炎患者的咽拭子标本，过程中头套一直会下滑遮住视线，眼罩也全部被蒸汽模糊视线，每次操作后都要7步手消毒，一圈病房做下来，身心俱疲。但结束以后，面对战友的担心和关怀，陈医生仍然乐观开朗地回复“没事，做完了挺有成就感的，估计21个咽拭子的记录无人能破了吧！”

每次穿上防护服，队员们都喜欢在衣服上画上鲜花、漫画、美食，写上“早日康复”“早日出院”的祝福，病人每天都会想看一看，读一读每日翻新的“防护服文化”，然后露出淳朴的笑容，说出感谢的话语！

3月13日，一个平凡又普通的日子，细草享受着阳光的轻抚，杨柳伴着微风一起舞动。为何大家的内心为何都如此喜悦与充满期待？原来，这一天，C3病区迎来了第一批康复出院病人！

这一批患者是在2月23日同一天入院，从入院前的核酸阳性，到住院一周后复查咽拭子阴性，到复查CT显示病情逐渐趋于好转稳定。经过专家多次慎重会诊后，终于可于在今天正式出院了。当患者们得知这个好消息非常激动和感激，其中一位病人还特地写了一份大字感谢信！

一大早，大家为患者准备好出院祝福卡，并郑重地在上面写上祝福与签名。中午1点，接他们离开的车开到了病区门口，队员们最后一次叮嘱他们：回去要按时吃药，到时间还是要查血和小便，注意休息……

第一批患者的康复离开，凝聚着所有人的汗水和辛劳！代表着援鄂队伍胜利曙光的出现，离完全消灭病毒的目标又进了一步。

“但愿世间人无病，何惜架上药生尘”！相信，在完善的隔离政策和正确规范的治疗下，将迎来一批又一批，更多的病人的出院，直到病人清零，医院关门大吉！那时候，就是大家凯旋而归的佳期！

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