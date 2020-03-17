教育部：中国高校研发的新冠疫苗有望尽快进入临床研究

人民网北京3月17日电 （许心怡）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，教育部科技司司长雷朝滋表示，在科技攻关组的支持下，教育部从春节开始就动员有研究优势的厦门大学、四川大学、清华大学、北京大学、复旦大学等高校科研团队，快马加鞭、全力以赴，重点从流感病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗三条技术路线并行推进，协同科研院所和相关企业加快开展新冠肺炎疫苗攻关。

雷朝滋介绍，流感病毒载体疫苗特点是通过鼻腔滴注的方式进行接种，目前正在进行实验动物的安全性和有效性研究，预期4月底完成候选疫苗的临床前研究并申请临床试验。重组蛋白疫苗目前已经开展小鼠与兔子的动物实验，并已掌握了大规模生产高质量和高纯度的疫苗蛋白技术。核酸疫苗是全世界都在积极探索的疫苗研发新技术，目前全球还没有人用疫苗上市。中国高校利用前期中东呼吸综合症研究中积累的技术和科研成果，加快核酸疫苗研究，将尽快验证安全性和有效性。

雷朝滋指出，有高校已经从新冠肺炎康复期病人血液中分离出了对新冠病毒具有很高中和活性的抗体，以此制备的高纯度、全人源中和抗体，可以提供三周左右的短期免疫保护，正在准备进行动物攻毒保护试验。

雷朝滋表示，高等学校疫苗研发工作都在按照预期积极推进，按照国家的有关法律法规有序开展，部分疫苗有希望尽快进入临床研究或者应急使用。