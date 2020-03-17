国家中医药管理局：中医药发挥的作用体现在预防、治疗和康复全过程

人民网北京3月17日电 （许心怡）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，在抗击疫情中，中医药发挥的作用有目共睹。国家中医药管理局先后派出5批近800人的专业队伍驰援武汉，全国支援武汉的医疗队里有近5000人来自中医药系统，全国有97个中医医疗机构作为定点医院参与了救治工作。全国除湖北以外的地区，中医药参与救治的病例占累计确诊病例的96.37%，在湖北地区中医药的参与率也达到了91.05%。中医药作用的发挥还体现在抗击疫情整个过程中，包括预防、治疗和康复全过程。

李昱介绍，据《光明日报》3月13日刊登的一组数据，在武汉疫情最严重的武昌区，1月28日疑似病例确诊为新冠肺炎的比例高达90%以上。2月2日，实行了隔离点集中中医药干预，到2月6日，这个确诊率就下降到30%多，到3月5日，就只有3%了。从这组数据可以看出，中医药早期干预的效果。

李昱指出，中医药在阻止轻型、普通型的患者向重型、危重型发展方面也发挥了重要的作用。“一是国家中医药管理局设立应急专项，对10个省市1261名服用‘清肺排毒汤’的患者临床观察显示，没有1例轻型患者转为重型，没有1例普通型患者转为危重型。”李昱列举数据，“二是武汉江夏方舱医院共收治了564名患者，这些患者都是轻型和普通型的，也同样没有1例转为重型和危重型。”

李昱表示，在重型和危重型患者的治疗中，中医药也发挥了很好的作用，特别是在退高热、促进渗出吸收、提高氧合水平、降低肺纤维化方面都发挥了很好的作用。

“中西医相互配合、相互协作，有效降低了病亡率。”李昱强调，在国家发布的诊疗方案中，所有的中药方剂都显示出了非常好的临床疗效，这些方剂都是国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关组和国家中医药管理局设立的科研攻关专项的临床科研成果，这也显示了科技对临床救治强有力的支撑作用。