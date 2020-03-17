教育部：高校联合企业研发的7种核酸检测产品在疫情中投入临床使用

人民网北京3月17日电 （王国菁）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，教育部科技司司长雷朝滋表示，在这次疫情防控和科研攻关当中，高等学校及其附属医院是一支非常重要的力量。新冠肺炎疫情发生以来，22所有研究积累和技术优势的高校针对核酸、抗原、抗体不同的检测对象，选择了多种技术路线进行布局。据初步统计，现在已有7种由高校联合企业研发的检测产品通过了国家药监局的审批，并在本次抗击疫情当中投入临床使用。

雷朝滋介绍，在核酸检测方面，高等学校研发出多病原检测新技术。3月12日四川大学华西医院向格鲁吉亚政府捐赠的新冠病毒核酸检测试剂盒，就是由清华大学、四川大学联合相关企业研发的。2月底，该核酸检测试剂盒通过了国家药监局的审批，可以同时检测包括新冠病毒在内的6种呼吸道病毒。

雷朝滋称，武汉大学还研发出了可同时检测10大类40种常见呼吸道病毒的新方法，该方法还可以监测病毒的突变。在抗体检测方面，共有3款高校联合相关企业研发的试剂盒率先用于临床使用，具备随到随检、全自动高通量等优点。核酸检测和抗原、抗体检测方法联合应用，可以有效缩短检测的窗口期，提高检出率。

“当前随着国外疫情发展，对病毒检测的需求大幅度增加，在保障我国病毒检测需要的基础上，我们的检测试剂已经走出国门。”雷朝滋表示，据不完全统计，清华大学、四川大学、厦门大学、电子科技大学、重庆医科大学等5所高校研发的14种新冠病毒检测试剂获得了欧盟CE认证，正式取得了进入欧盟市场的资质，已经向意大利、英国、荷兰等十余个国家开始供货。