3月15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信中指出，在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！

勇挑重任，敢于担当。在此次战“疫”一线，出现了许多“90后”“00后”的身影，在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。他们是一线的医生或护士，青年志愿者或社区工作者，快递员或代购员……在这场“大考”中，扮演着不同的角色，守护着自己的战场。面对疫情带来的危害，他们积极响应国家号召，主动请战，投身一线，在这场没有硝烟的“战争”中，勇挑重担，辛勤付出，彰显了当代中国青年的主动担当和良好精神面貌。

勇于向前，乐于奉献。年轻代表着希望，年轻代表着力量，年轻代表着未来，昨日在父母眼中略显稚嫩的孩子，今日已成国家之栋梁。在武汉战“疫”一线，以“90后”为代表的青年一代挺身而出，无私奉献。面对险情，他们褪去了稚嫩，果敢坚强；他们不畏艰难，奋勇前行，有的甚至献出了宝贵生命。抗疫一线比其他地方更能考验人，广大青年经受住了考验，他们用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！

朝气蓬勃，奋发有为。习近平总书记指出，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的重任。在实现中华民族伟大复兴的进程中，既有顺境，又有逆境，面对疫情“大考”，我国青年一代展现了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷，他们是打赢疫情防控阻击战最有生机、最有活力的重要力量，是战“疫”一线一道最青春亮丽的风景线。

我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，当代中国青年定能不负习近平总书记的深情赞誉和嘱托，不负青春，不负韶华，为保护人民健康而战，为维护祖国荣誉而战，让青春在党和人民最需要的地方绽放炫丽之花，为打赢这场疫情防控阻击战贡献青春的力量。

（作者为北京体育大学助理研究员）