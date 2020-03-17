火线入党，考察在一线

“‘党员’两个字的分量，超过我的想象，此刻我脑子里只有一句话，就是事情不能停。”近日，湖北武汉“网红”快递员汪勇宣誓入党后，又迅速回到战疫一线为医护工作人员提供服务。

疾风知劲草，烈火见真金。习近平总书记强调：“对在斗争一线表现突出的入党积极分子，可火线发展入党。”目前，各省区市和部门（系统）共在抗疫一线发展党员9000多名。同时间赛跑、与病魔较量，一线入党，是对这批“勇士”极大的激励，此情此景，他们必将终身难忘；党组织的信任肯定，将鼓舞新党员奋勇拼搏。

从普通群众到共产党员，身份有转变，使命更神圣。中建三局武汉知音湖畔2A期项目经理彭尚洪入党不到一周，得知已投入治疗的雷神山医院A区屋面需要增加屋盖后，主动请缨参加建设，保质保量提前完成任务；浙江支援湖北医疗队队员焦萍6小时一个班，厚重的防护服让人感到虚脱，但碰到剧烈咳嗽或者需要心肺复苏的病人，依然义无反顾冲上去近距离照顾……新党员关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。

一线考察、一线发展，效果明显。实际上，我们党近年来一直在不断加大从生产、工作一线发展党员的工作力度。据统计，一线发展党员比例从2012年的44.2％，持续提升到2018年的52.5％，其中包含不少在抗洪抢险、救灾等急、难、险、重特殊情况下发展的党员。当前，面临着统筹做好疫情防控和经济社会发展，在复工复产、脱贫攻坚这些“硬仗”中，一定会涌现出众多挺身而出、迎难而上的先进力量。各级党组织应及时总结梳理在抗疫一线发展党员的好经验、好做法，将其运用于急难险重工作实际，让更多的好苗子发现在一线、考察在一线、发展在一线，及时给予他们肯定激励，让我们的党组织更加坚强有力。

激励与关爱并重。当前，不少地方党组织从走访慰问、划拨专项党费、关爱身心健康、解决家庭困难、落实待遇保障、大力宣传表彰、强化考核激励等方面给战疫一线的党员干部以关爱，对于新加入的力量，组织的关怀也应及时跟上，多给他们提供帮助指导，多替他们排忧解难，多为他们加油鼓劲。

对于新党员，党组织应持续强化党性教育，让他们在今后工作生活中切实履行好党员职责，用更高的标准要求自己，为推进伟大事业、实现伟大梦想贡献智慧和力量，让新党员的党性修养随着党龄的积累不断提升。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 19 版）