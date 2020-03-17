管天、管地、管空气！在武汉青山方舱医院时，同事们给邵青青（如图。资料照片）取了个外号：邵三管。

“邵三管”这个外号，邵青青不仅笑纳，还很得意：不管是院士还是院长，进舱都得受她监督做好防护，是为管天；所有地面都要按清洁区、缓冲区、污染区划分好，消毒到位，是为管地；“不让一个病毒存活在空气中害人”，是为管空气。

邵三管何许人？她是一名“90后”护士，一名党员，同时也是河南支援湖北医疗队成员。在青山方舱医院时，她担任B舱护理第四大组组长、感控总负责。除了医疗护理工作，邵青青还肩负着一个重要使命：负责进出方舱的感染预防及管控，俗称“门神”。

邵青青性格很“刚”。有一位队员脱防护服时有危险动作，她硬把这个大男人给训哭了。安保、保洁、消毒等非医护人员中有的人防护意识不强，是她重点盯防的对象。有一次，同是河南老乡的安保小哥小杨工作累了，出舱时想赶紧把沉重的防护服脱掉，没按程序来，邵青青急得声色俱厉地训了小杨一通。从此，她又多了个外号——邵厉害。邵青青自己倒不介意，“不是故意要凶他们，一人感染，全队隔离，严格是为了确保大家的安全。”

医护人员平时生活的宾馆，她也严格划分为清洁区、缓冲区、污染区，督促大家遵守。“既然当了‘门神’，就要像关公秦琼那样站好岗。”邵青青笑着说。

邵青青也有“柔”的一面。2月15日武汉突降大雪，天气特别冷，值班护士李元元突然到了生理期，疼得缩在墙角里，浑身发抖。邵青青看到后，赶紧打电话请求支援，并上前抱住李元元，把她的双手放在自己腋下取暖，一直抱了李元元40分钟，直到支援队员进场……

邵青青是舱内护士组青年突击队队长，每次进方舱，她都要在防护服上写上两行大字：“青年突击队 有事请找邵小护”。青山方舱医院刚启用时，一下子涌进来大批患者，要紧急为他们做咽拭子采集，这项工作感染风险很高，邵青青二话没说，自己先冲了上去，106名患者，她一人“承包”了80名。

“采集咽拭子，病人得放松，如果太紧张，容易疼。”邵青青说，为了让患者情绪放松，她采集之前会先跟患者聊聊天，问他们病好后最想干什么，有人说想看蓝天，有人说想去看樱花，有人想吃热干面。说说笑笑，采集就做完了，事后大家都说，一点都不疼。从此，邵小护的名号在青山方舱就传开了。

邵青青说，刚入院的患者情绪脆弱敏感，心情放松了，才能配合好治疗。她想起大家病好后的愿望，那就给他们送千纸鹤吧，在上面写上他们的小心愿！

2月16日起，她花了10天时间，一连折了200只千纸鹤，在上面一一写下患者的心愿。2月27日上班时，邵青青把亲手折的200只千纸鹤带进方舱，为患者们一一发放，大家都很惊喜，有人感动得直掉眼泪，还有一名患者对她说：“不愧是青年突击队，总是‘突’然带给我们惊喜！”

2月19日，舱里有3名患者过生日。邵青青与所有医护人员都来了，3名患者站在中间，医护人员和患者一起围了个圈，所有人就像一家人一样唱起生日歌。歌唱完，3名过生日的患者已泣不成声，这时，不知谁带头喊了声“武汉加油”，大家回过神来，所有人一齐高呼，“武汉加油！中国加油！”声音响彻方舱。

“当时我的眼泪唰一下就流下来了。”邵青青说，那个场景让自己震撼无比，永生铭记。

3月9日，运行了26天的青山方舱医院正式休舱。临出院前，一直被她照护的周大姐特意找到她作揖告别：“要不是疫情特殊时期，我真的特别想抱抱你。”那句话说得邵青青鼻子一酸，“平时周大姐总让我离她远一点，怕传染给我。”

休舱前的晚上，是邵青青值守的最后一个夜班，整个病区只剩下18名病人。晚上邵青青起来查房，抚着一张张病人离去后整洁的病床，她一个人在空荡荡的四病区哭了，“大家都出院了，这是好事，我心里也很高兴，但相处这么多天，已经和大家成了一家人，心里真的很不舍。”

邵青青说，那天晚上，她做了个梦，梦见一只只千纸鹤抖动着翅膀，带着梦想，飞出方舱，飞向美好的生活。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 04 版）